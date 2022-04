Newcomer an Gemeindespitze von Hausbrunn

Werbung

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Johann Fürmann war in der Gemeinderatssitzung am 14. April die Wahl eines Nachfolgers notwendig geworden. Der bisherige Vizebürgermeister Mario Gaider wurde einstimmig (8 SPÖ, 7 ÖVP) zum neuen Bürgermeister gewählt. Zum Vizebürgermeister avancierte per Losentscheid Georg Scharinger.

Fürmann war fast 43 Jahre als Gemeindebediensteter tätig, die letzten zwölf Jahre auch noch als Bürgermeister. Nun hat er sich in den Ruhestand verabschiedet.

In seiner Amtszeit erfolgte der Zubau zur Errichtung einer zweiten Kindergartengruppe und im Zuge dessen der Ankauf des Postgebäudes für die neue Kinderbetreuung. Das Schulgebäude wurde instand gesetzt sowie ein neues Gebäude für den Sportverein errichtet. Weiters wurde in Fürmanns Amtszeit der Wohnungsneubau, auch für Junges Wohnen, forciert und die Gestaltung eines neuen Dorfzentrums wurde in Angriff genommen.

Für die Jungen wird viel getan

Mario Gaider, der neue Mann an der Gemeindespitze, ist von Beruf technischer Zeichner, verheiratet und Vater eines Sohnes. Er ist nicht nur als Bürgermeister ein Newcomer, sondern auch im Gemeinderat. Sein Einstieg ins Ortsparlament erfolgte erst bei der Gemeinderatswahl 2020.

„Ich werde vorrangig darauf schauen, dass unsere Jungen in der Gemeinde bleiben wollen und nicht abwandern. Ich werde mich auch besonders um die Sicherheit unserer Kinder am Schulweg kümmern.“, sind die ersten Pläne des neuen Bürgermeisters.

