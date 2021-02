Ab März gibt es von allen sechs Katastralgemeinden der Marktgemeinde Staatz in der Früh direkte Zubringer-Busse zum Bahnhof Frättingsdorf und am Abend wieder zurück.

Ein Zweitauto nur für die Fahrt zum Bahnhof. Das hat viele Staatzer Bürger schon seit Jahren gestört. Im Gemeindeamt wurden daher immer wieder Ideen für öffentliche Zubringer gewälzt und allerdings wieder verworfen, da sie nicht finanzierbar waren.

„Ich hoffe, dass jetzt viele Staatzer Bürger dieses Service nutzen. Wenn es nicht angenommen wird, wird es wieder gestrichen.“ Reinhard Rieder (ÖVP), Gemeinderat

Reinhard Rieder, aktuell geschäftsführender Gemeinderat und in der vorangegangenen Periode Mobilitätsbeauftragter, hatte daher bei den regelmäßigen Mobilitäts-Treffen mit dem VOR (Verkehrsverbund Ostregion) immer wieder diese Problematik angesprochen und eine Lösung eingefordert. Doch vergebens. Man hatte ihn stets auf die zehn Jahre Laufzeit der Busverträge vertröstet. Doch als heuer nach einer europaweiten Ausschreibung die neuen Verträge mit Dr. Richard und Gschwindl ausgehandelt worden waren, konnte sich Rieder endlich durchsetzen.

Mit dem Start des neuen Fahrplanes der VOR-Buslinien werden auch die Zubringerbusse beginnen. Es gibt drei Abfahrtszeiten in der Früh und drei Routen am Abend, um wieder nach Hause zu kommen. An allen sechs Terminen werden alle sechs Katastralgemeinden von Staatz angefahren. Gefahren wird dabei mit neuen, barrierefeien Autobussen.

Busse fahren dreimal morgens und abends

Für die rund 90 Gemeinden zwischen dem Marchfeld, der slowakischen bzw. tschechischen Grenze und der Gemeinde Ernstbrunn wurden sämtliche Regionalbusleistungen neu organisiert. In Kraft tritt der neue Fahrplan mit 29. März 2021.

Aber schon jetzt können die Routen im Internet abgefragt werden (https://anachb.vor.at). Wichtig ist, beim Abrufen der künftigen Verbindungen ein Datum nach dem 29.3. anzugeben.

Bürgermeister Daniel Fröschl (ÖVP) dankt seinem Gemeinderat Reinhard Rieder für seine Hartnäckigkeit. „Ich hoffe, dass jetzt viele Staatzer Bürger dieses Service nutzen. Denn ich fürchte, wenn es nicht entsprechend angenommen wird, wird es auch wieder vom Fahrplan gestrichen werden“, gibt Rieder zu bedenken.