Inge Pelzelmayer: Farbberatung statt Parteifarbe .

Als Politikerin kann man selten das machen, was man gerne macht“, sagte Mistelbachs Noch-Stadträtin Inge Pelzelmayer. Und machte jetzt, nach ihrer Pensionierung und kurz vor ihrer im Jänner beginnenden Polit-Pension ihre Leidenschaft zum Beruf: Sie machte die Ausbildung zur zertifizierten Modeberaterin, meldete das Gewerbe an und bietet ab jetzt ihre Dienste als Style-Beraterin an.