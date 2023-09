Neuer Kulturverein In der Kettlasbrunner Herrnzeile entstand ein buntes Kulturzentrum

Kulturstadtrat Michael Schamann, Vereinsgründerin Christine Mark, Sohn von Riki, Dieter Schwarz, Freundin von Riki, Juliane Pucher und Stadträtin Andrea Hugl. Foto: Schamann

„Viele bezeichnen unseren Verein jetzt schon als Klein-Drexlermühle“, lacht Vereinsgründerin und Künstlerin Christine Mark: „Nur so üppig, wie vor 20 Jahren wollen wir das nicht aufziehen.“ In ihrem Atelier in Kettlasbrunn gründete die Schmuck-Künstlerin den Verein KuKuK, in der Vorwoche fand die erste Veranstaltung statt.

Und die stand ganz im Zeichen der Erinnerung an die jüngst verstorbene Riki Schwarz, eine enge Freundin von Mark und kreativer und kritischer Geist - und immer auch eine große und kritische Freundin des Puppenspiels in Mistelbach. Gezeigt wurden Bilder und Keramik von Schwarz, bei der Ausstellungseröffnung fand Juliane Pucher, eine enge Freundin von Riki Schwarz, sehr persönliche Worte. Und am Folgetag Livemusik mit „Woolf & the World Money Pirates“. Kulturstadtrat Michael Schamann eröffnete die Ausstellung. KuKuK steht für Kunst und Kultur Kettlasbrunn und hat seinen Sitz in der Kettlasbrunner Herrnzeile 13. Geplant sind künftig zwei Ausstellungen mit heimischen Künstlern aus ganz Österreich und eine Charity-Veranstaltung pro Jahr. Außerdem soll es diverse bildnerische und musikalische Workshops geben. Ziel des Vereines ist Kreativität zu fördern, Künstler untereinander zu vernetzten und das Miteinander, abseits von politischen Einstellungen und der Stellung in der Gesellschaft, zu fördern. Für Mark ist es das dritte Mal, dass sie ein Zentrum für Kultur schafft: Ende der 1990er-Jahre hatte sie mit ihrem damaligen Mann Christian Jilli die Drexlermühle in Hüttendorf gegründet, wo sie Ausstellungen und Musikfeste organisierten. Nach ihrer Übersiedelung nach Mistelbach machte sie ihr Atelier in der Bahnstraße zu einem Kunsthotspot mit durchaus extravaganten Vernissagen. Mit dem Zuspruch zur ersten Veranstaltung von KuKuK war Christine Mark zufrieden: „Viele Besucher, ein tanzwütiges Publikum. Was will man mehr?“, strahlte sie.