Spar eröffnet Supermarkt im „LaaPlus“

Werbung

„Hurra hurra, der neue Spar ist da“, so emotional freute sich Stadträtin Helga Nadler bei der Eröffnung des Sparmarktes im neuen Mulitfunktionszentrum „LaaPlus“, welches von Beate und Rudolf Schütz erbaut wurde.

Diethard Kauder, Sparkaufmann aus Leidenschaft, betreibt schon seit 24 Jahren den Eurospar im Thayapark. Zu diesem eröffnete er nun den topmodernen Spar-Supermarkt, dessen Leitung aber sein Sohn Philipp Kauder übernimmt. Bei der Eröffnungsfeier begrüßte Hannes Glavanovits die Ehrengäste, darunter Pfarrer Christoph Goldschmidt, der die neuen Räume segnete.

Geschäftsführer Alois Huber betonte, wie die beiden Kaufleute, Diethard und Philipp Kauder, dass ihnen Regionalität sehr wichtig sei. Daher werden in dem 650 m² großen Sparmarkt neben dem vielfältigen Spar-Sortiment von über 10.000 verschiedenen Produkten auch viele regionale Produkte angeboten.

Frische Bio-Eier liefert Familie Kastner aus Staatz, Sauergemüse kommt von Familie Kornherr aus Ottenthal, dazu „Retzer Sauergemüse“. 52 Winzer aus der Region sind ein zusätzlicher Beweis für das naheliegende Sortiment von Spar-Kaufmann Diethard Kauder. Schon seit einigen Jahren liefert Bernd Hartner Brot und Gebäck und Karl Brunthaler liefert ausgewählte Weine aus seinem Weingut. Beide waren bei der Eröffnung anwesend und boten beim Buffet Kostproben an. Ein Geldausgabeautomat, Coffee to go und Snacks, bis hin zu frischem Sushi, ergänzen das Angebot.

Alois Huber verglich dann den neuen Supermarkt mit einem Hotel: „Ein moderner Außen- und Innenauftritt eines Geschäftes ist uns sehr wichtig. Daher musste auch der Sparmarkt am Laaer Stadtplatz geschlossen werden. Ein moderner Vergrößerungsumbau, um das Sortiment zu erweitern, war leider nicht möglich.“ Erfreulich ist aber, dass alle zwölf Mitarbeiter vom Markt am Stadtplatz übernommen und sogar um fünf neue Mitarbeiter erweitert wurden. „Lehrlinge gibt es in Laa leider nicht. Über Bewerbungen würde ich mich sehr freuen“, hofft Kauder auf junge, motivierte Mitarbeiter.

Beim Bau wurde außerdem auf eine besonders nachhaltige Bauweise geachtet. Ein Großteil der benötigten Energie für den Spar Markt wird durch eine PV-Anlage am Dach erzeugt. Beheizt wird das Gebäude über eine Betonkernaktivierung, die mittels einer Wärmerückgewinnung mit einer Luftwärmepumpenfunktion beheizt wird. Bei der Wärmerückgewinnung wird die von den Kühlaggregaten abgegebene Wärme zur Beheizung verwendet. Beleuchtet wird mit moderner LED-Beleuchtung.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.