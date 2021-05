„Es war ein lang gehegter Wunsch der Staatzer, dass wir endlich wieder einen Nahversorger bekommen“, sagt Bürgermeister Daniel Fröschl. Schon in seiner Diplomarbeit hatte sich der Ortschef mit dem Thema Nahversorgung am Land auseinandergesetzt, etwas, das ihm jetzt als Gemeindechef zu Gute kommt.

Der Standort: Direkt an der Kreuzung zwischen B 46 und B 219 Richtung Poysdorf am Rande der entstehenden Siedlung „Am Bergblick“. „Daneben entsteht ein ‚junges Wohnen‘-Projekt“, weißt Fröschl. Vorbereitet ist der Untergrund übrigens auch schon für eine etwaige E-Tankstelle.

Kaufmann Fiby freut sich schon auf seinen neuen Markt, auch wenn er damit rechnet, dass dieser Staatzer Kunden von seinem Stammhaus in Neudorf abziehen wird. Wie schon dort will Fiby auch in Staatz sehr auf Regionalität setzen und lokale Anbieter in den Regalen anbieten, als Platz zum Treffen soll es auch wieder eine Kaffee-Ecke geben.

Für den 9. Dezember 2021 ist die Eröffnung geplant.