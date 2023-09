Mario Wurmitzer: „Ich hatte nicht vor Schriftsteller zu werden“

NÖN: Wie sind Sie zu einem Schriftsteller-Dasein gekommen?

Mario Wurmitzer: Dass ist nicht geplant gewesen. Als Jugendlicher habe ich angefangen, mich für Literatur zu interessieren und viel zu lesen. Irgendwann habe ich dann begonnen, selbst Texte zu schreiben.

Sie haben in Schulzeiten bereits begonnen zu schreiben. Wann genau hat die Schreiblust angefangen? Wollten Sie das immer schon machen?

Mario Wurmitze: Ungefähr mit 16 Jahren. Ich hatte nicht vor, Schriftsteller zu werden. Anfangs wusste ich wenig über den Literaturbetrieb. Am Beginn stand sicher die Begeisterung für Literatur. Und die ist bis heute geblieben.

Wie schwierig ist es, in diesem Job zu reüssieren?

Mario Wurmitzer: Es ist nicht wirklich planbar, ob man mit einem Text Erfolg haben wird oder nicht. Man braucht auch Geduld. Allerdings gibt es in Österreich viele Förderprogramme und Textwerkstätten, die hilfreich dabei sind, sich als Autor zu entwickeln.

Was bedeutet die Teilnahme am Bachmann-Preis für Sie?

Mario Wurmitzer: Für mich ist es eine sehr spannende Erfahrung gewesen. Ich habe viele Kontakte knüpfen können und interessante Leute kennengelernt. Zugleich bin ich froh, dass mein Text von der Jury und der Presse positiv beurteilt worden ist. Im Vorfeld bin ich gar nicht so nervös gewesen. Wenn man dann vor Ort ist, sieht die Sache aber schon anders aus. Es sind überall Kameras, man gibt viele Interviews. Ich mag es lieber, in Ruhe an einem Text zu arbeiten.

Wo schöpfen Sie Ihre Inspiration? Gibt es Tage/ Wochen/Monate, an denen Sie nicht weiterkommen?

Mario Wurmitzer: Ja, die gibt es natürlich. Alltagsbeobachtungen sind eine Inspirationsquelle, wobei man die nicht einfach niederschreibt, sondern in eine literarische Form bringen muss. Im Grunde fließt alles, was man erlebt, in die Texte ein.

Welchen Bezug haben Sie zu Ihrer Heimat? Sind Sie noch oft in Hautzendorf?

Mario Wurmitzer: Ja, ich bin sehr gerne dort. Meine Eltern besuche ich regelmäßig in Hautzendorf. Ich lebe zwar mit meiner Frau und meiner fünfjährigen Tochter in Wien, aber wir sind auch gerne in Hautzendorf.

Was schreiben Sie lieber: Theaterstücke oder Romane?

Mario Wurmitzer: Ich finde beides gleichermaßen interessant, ich habe auch immer schon beides geschrieben. An den Theaterstücken reizen mich die Dialoge, das direkte Aufeinandertreffen der Figuren.

Im Roman gibt es viel mehr Raum, um eine Handlung zu entwickeln und auszubreiten.

Wie geht es weiter? Welche Projekte sind geplant?

Mario Wurmitzer: Vor wenigen Wochen ist mein aktueller Roman "Es könnte schlimmer sein" erschienen. Ich schreibe an einem neuen Theatertext und einem Romanmanuskript. Das Theaterstück "La notte italiana - Reise ans Ende der Gleichgültigkeit" wird in der kommenden Spielzeit an der Landesbühne Niedersachsen in Deutschland uraufgeführt.