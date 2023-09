Wolkersdorf: Skate-Contest und fette Beats zur Eröffnung

Zwischen Sommerbad und Sportplatz „In Wiesen“ warten seit kurzem zwei neue Attraktionen auf Sportbegeisterte. Nach erfolgreicher TÜV-Prüfung konnten der Skate- und der Bikepark ihrer Bestimmung übergeben werden und wurden am Samstag offiziell eröffnet. Und das mit viel Action.

Die örtliche Skater-Szene hat den neuen Skatepark in direkter Nachbarschaft zum Sportplatz mit großer Begeisterung aufgenommen. Mit Szene-Größen, DJ und Co. wurde nun gefeiert.

Bürgermeister Dominic Litzka sieht den Park als „Ort der Begegnung“: „Skate- und Bikepark sind eine wesentliche Bereicherung für die Sport- und Freizeitgestaltung von Kindern, Jugendlichen und Junggebliebenen“. Landtagsabgeordneter Kurt Hackl setzt in Vertretung der Landeshauptfrau fort: Es mögen sich Generationen dort treffen, mit dem Appell: „Bleibt´s g´sund!“ Maria Forster, in Vertretung der Stadt- und Dorferneuerung betonte, dass alles, was eine Investition in Kinder und Jugend sei, Zukunft habe. Insgesamt wurden knapp 350.000 Euro investiert, zur Hälfte gefördert von Stadt- und Dorferneuerung und Sportland NÖ.

Grund zur Freude bereiten u.a. eine Mini-Ramp aus Holz, eine Street-Plaza mit vielen Facetten: Ramps, Curbs, Rails, Quarters, der Knackwurst Wobble und vielem mehr. Das alles auf ca. 1200 Quadratmetern händisch geglättetem Beton. Entstanden ist ein zeitgemäßer Skatepark für Anfänger und Fortgeschrittene, der größte und modernste Skatepark im südlichen Weinviertel. Ebenso neu ist der Bikepark: ein naturbelassener Dirtpark für fahrradbegeisterte Sportler, ebenfalls für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Angemerkt werden muss, dass die Anlagen noch nicht ganz in ihrem geplanten Zustand erscheinen: Aufgrund des anhaltenden Sommers dauert es noch, bis die Rasenflächen in sattem Grün erstrahlen. Baum- und Strauchpflanzungen erfolgen im Herbst bzw. im Frühjahr.