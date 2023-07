Plogging und Landeplatzl in Ladendorf

Der ländliche Raum mit seinen vielfältigen Funktionen liegt – durch die vorangegangene Coronakrise verstärkt – wieder voll im Trend. Damit steigen auch Konflikte, da unterschiedliche Interessen und Nutzungen aufeinandertreffen. Mit ihrem neuen Projekt laden die Bäuerinnen NÖ alle Zielgruppen ein, sich gemeinsam um das Land mit seinen vielen Funktionen zu kümmern. Ziel ist es, ein Bewusstsein zu schaffen und Hinweise für ein rücksichtsvolleres Verhalten aller in der Natur zu geben.

Das „LANDe Platzl“ in der Gemeinde Ladendorf lädt seit seiner offiziellen Eröffnung alle Interessierten zur kurzen Rast ein und hält wichtige Informationen für die Besucher bereit.

Die Obfrau des Vereins „Die Bäuerinnen im Gebiet Mistelbach“, Gebietsbäuerin Eva Weigl, erläutert die Zielsetzung des Projekts: „Wir Bäuerinnen haben in Ladendorf das LANDe Platzl aufgebaut. An fünf hochfrequentierten Punkten finden Anrainer, Wanderer und Besucher wertvolle Hinweise zum rücksichtsvollen Verhalten in der Natur wie auch Motivierendes zum neuen Bewegungstrend „Plogging“.

Plogging ist ein sogenanntes Kofferwort, gebildet aus den Bestandteilen plocka (schwedisch für „aufheben, pflücken“) und Jogging, und steht für die Aktivität des Müllsammelns beim Joggen, Wandern und Spazieren.