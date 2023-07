Mistelbach: Mehr Kassen-Untersuchungen beim Klinik-MRT

Kurz vor der Landtagswahl 2023 war der Vertrag zwischen Gesundheitskasse ÖGK und Landesgesundheitsagentur präsentiert worden: Das Klinikum öffnet seinen Magnetresonanztomographen MRT auch für ambulante Kassenpatienten. Das sollte die angespannte Lage in einer Region ohne Kassen-MRT-Institut lindern. Was damals nicht dazu gesagt wurde, war, dass wöchentlich gerade mal fünf Untersuchungen in dem Vertrag vorgesehen sind. Wie ist das dieses mal? „Die Kooperation ist grundsätzlich auf 1.200 pro Kalenderjahr ausgelegt und kann bei Bedarf angepasst werden“, heißt es auf NÖN-Anfrage seitens der ÖGK.

Geht man davon aus, dass der Vertrag jetzt ein halbes Jahr noch läuft, ergeben sich jetzt knapp 20 Untersuchungen pro Woche. Zufriedenstellend? „Die ÖGK ist in konstruktiven Gesprächen mit der Landesgesundheitsagentur, um das Versorgungsangebot zu optimieren“, sagt die ÖGK, an einer Ausweitung wird gearbeitet. Aus Sicht der ÖGK bedarf es noch einer Weiterentwicklung der Kooperation hinsichtlich personeller Ausstattung und organisatorischer Optimierungen.