Mistelbacherin Claudia Pfeffer wurde JVP-Bezirks-Chefin

Um das Amt bewarb sich die 25-jährige Mistelbacherin Claudia Pfeffer: Ihre zentrale Aufgabe als Bezirksobfrau sieht Pfeffer darin, das Sprachrohr der Jugend zu sein und Themen, Sorgen und Ideen der Jugendlichen im Bezirk aufzugreifen. Denn, so die 25-Jährige: „Es ist heutzutage sehr schwierig, junge Menschen für Politik zu begeistern. Viele sehen der Zukunft kritisch entgegen, weil es immer schwerer wird sich heutzutage noch etwas aufzubauen.“ Das Schaffen von Eigentum gehe oft mit einer enormen Verschuldung einher. Bauplatzpreise in der Stadt seien beinahe unleistbar und junge Menschen sind daher oft auf die notwendige finanzielle Unterstützung der Familie angewiesen.

Im Team Pfeffer wurden dabei Dominik Gail (aus Wilfersdorf) als ihr Stellvertreter, Clemens Obetzhauser (Großengersdorf) als Kassier, Raffael Mayer (Ladendorf) als Kassier Stv., Simon Hirtl (Mistelbach) als Schriftführer, Christoph Haselböck (Obersdorf) als Schriftführer Stv. und Alexander Weik (Mistelbach) als Pressesprecher vorgestellt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte sieht Stellvertreter Dominik Gail hierfür in den Jugend-Themen im Bereich Mobilität durch zusätzliche spätere Nachtzüge von Wien raus Richtung Laa/Thaya oder etwa der Erweiterung des FH-Standorts Mistelbach um weitere Studienangebote. Außerdem werden laut dem 22-jährigen Wilfersdorfer Gemeinderat auch Themen im Bereich Klimaschutz, Innovation und Digitalisierung nicht zu kurz kommen. „Heute möchten wir uns aber bei all jenen bedanken, die mit dieser Periode aus dem Bezirksvorstand ausscheiden und in den letzten zwei Jahren diverse Veranstaltungen, das gemeindeübergreifende Projekt ‚Mistelbacher Festlbus‘, diverse Sozialprojekte, Spendenaktionen und mehr möglich gemacht haben“ sind sich Pfeffer und Gail einig. „Ich freue mich darauf, auch in der Zukunft viel im Bezirk unterwegs zu sein, auf spannende Projekte und neue Herausforderungen“, sagte Pfeffer. Sie wurde einstimmig zur neuen JVP-Bezirksobfrau gewählt wurde.

