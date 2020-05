Die Landeshauptwahlbehörde hatte einer Wahlanfechtung der „Liste Fair“ stattgegeben, da ein Formalfehler vorlag: Die Wahlvorschläge waren nicht in den Wahlzellen nicht ausgehängt, wie es die Wahlordnung vorsieht.

Wahl aufgehoben Schrattenberger müssen erneut zur Urne schreiten

Die „Liste Fair“ hatte noch mehr Ungereimtheiten im Zuge der Wahlen geortet (die NÖN berichtete), recht wurde ihr aber nur in diesem einen Punkt gegeben. Vier Fraktionen standen am 26. Jänner zur Wahl, in den Gemeinderat eingezogen wären jedoch nur die ÖVP (13 Sitze) und die SPÖ (zwei Sitze).

Eines steht aber jetzt schon fest: Diese Wahlwiederholung wird aufgrund der Coronakrise unter besonderen Bedingungen ablaufen. Mehr dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Mistelbacher NÖN, die am 13. Mai erscheint.