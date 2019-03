So dachte sich Leopold Heger, wenn es den Saurüssel in Poysdorf als Grüner Veltliner bereits gibt, dann steht den Wilhelmsdorfern das Sauschwanzl, ein Welschriesling zu.

Ein Wein war rasch etikettiert und die Winzerfestidee geboren. Weil Sie so gut ankam, wurde aus dem einmaligen Gag ein Produkt, dass dann 2012 erstmals von den Winzer Heinz Heger, Leopold Heger und Christian Latschka präsentiert wurde.

Am Produkt hat sich nichts geändert, neu ist seit einigen Jahren nur, dass auch bereits die zweite Winzergeneration mit Lukas Heger, Manfred Heger und Markus Latschka voll hinter ihrem Markenwein stehen.

"Sauschwanzl-Winzer haben einen sehr stark Familiensinn"

Am 8. März fand im Kolpinghaus, eingebettet in ein Dreigangmenü die Jahrespräsentation des Poysdorf Sauschwanzls statt. Landtagspräsident Karl Wilfing betonte, dass die Sauschwanzl-Winzer einen sehr starken Familiensinn haben und so auch alljährlich der Familienrat aller drei Familien in mehrmaligen Verkostungen festlegt, wie die Cuvetierung für den neuen Weinjahrgang erfolgt.

Unter den Gästen auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz sowie Stadtrat Hans Peter Vodicka, der sich wie immer um den guten Ton im Kolpinghaus kümmerte.