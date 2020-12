„Es kann nicht sein, dass in Zeiten von Lockdown und Pandemie, wo immer noch höchste Ansteckungsgefahr herrscht, laufend mündliche Verhandlungen abgehalten werden“, ärgert sich Christian Schuhböck, Generalsekretär der Alliance for Nature, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Windparks in UVP-Verfahren zu bekämpfen.

Aktuell steht eine Revision zur Umweltverträglichkeitsprüfung zur Erweiterung des Windparks bei Paasdorf beim Verwaltungsgerichtshof ins Haus. Die UVP im Mai hatte die Alliance beeinsprucht, nachdem sie dort nicht angehört wurden, da sie nicht bei der Verhandlung anwesend waren und ihnen auch nicht die Möglichkeit einer Teilnahme per Videokonferenz zugestanden worden war. Das sei aber im Covid-19-Begleitgesetz vorgesehen, sagt Schuhböck.

„Einen Rechtsanspruch einer Partei auf Videokonferenz gibt es nicht!“ Georg Tschannett, Sprecher BVwG

Statt angehört zu werden, konnten sie nur ihre Stellungnahme per Einschreiben schicken. „Es liegt hier ein erheblicher Verfahrensfehler oder sogar der Tatbestand einer übergangenen Partei vor“, sagt Schuhböck, denn das Covid-19-Begleitgesetz war neun Tage vor der mündlichen Verhandlung der UVP in Kraft getreten – Zeit genug, um die Verfahrensparteien aufzufordern, bekannt zu geben, welche technischen Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung zur Verfügung stehen, meint Schuhböck.

Christian Schuhböck will Recht auf Video- konferenz. Alliance for Nature

Am 11. Dezember wird die Causa jetzt in zweiter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) verhandelt. Eine Einladung, bekannt zu geben, welche technischen Einrichtungen für eine Videokonferenz die Allicance for Nature hat, habe es bislang nicht gegeben, klagt Schuhböck: „Es kann ja nicht sein, das sogar Gerichte das Covid-19-Begleitgesetz ignorieren!“ Er weigere sich, sich der Gefahr einer Ansteckung na bei der Verhandlung auszusetzen. „Wir werden wieder keine Möglichkeit haben, uns zu artikulieren. Unser gesetzlich verankertes Parteiengehör wird missachtet.“

Schuhböck fordert, dass die Videokonferenz ermöglicht wird bzw. dass die Verhandlung auf einen Zeitpunkt verschoben wird, an dem es keine Ansteckungsgefahr mehr gibt.

„Eine Verlegung der anberaumten Verhandlung wird von der zuständigen Gerichtsabteilung des BVwG nicht in Aussicht genommen, zumal es in der für die Verhandlung vorgesehenen Räumlichkeit genug Platz und entsprechende Desinfektionsmaßnahmen gibt“, heißt es vom Bundesverwaltungsgericht. Es liege im Ermessen der Behörde, mündliche Verhandlungen gegebenenfalls „unter Verwendung geeigneter technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung“ durchzuführen. „Einen Rechtsanspruch einer Partei auf Videokonferenz gibt es nicht“, stellt ein Sprecher des BVwG klar.