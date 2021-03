Karl Wilfing: „Es erfordert besonders viel Mut und Tatendrang, um ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit seinen Traum von der Selbständigkeit in die Realität umzusetzen. Ich wünsche für diesen Schritt alles Gute und viel Erfolg.“ Zu finden ist die neue Praxis in Mistelbach in der Berggasse 5a. Oben hinter dem Pfarrhof Mistelbach hat sich Marion Schaffer mit zwei Kolleginnen eingemietet. Vize-Präsident der WKNÖ Kurt Hackl: „Anerkennenswert, wie motiviert und zielstrebig hier vorgegangen wird. Mit den Angeboten des WKNÖ-Gründerservice und einem guten Businessplan lässt sich beim Start eines Ein-Personen-Unternehmens vieles gut planen. Und mit so viel Energie lässt sich auch die Covid-Krise bestimmt einigermaßen gut meistern.“