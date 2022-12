Neues Angebot Ukrainische Bücher für die Stadtbibliothek Laa

Lesezeit: 2 Min Team Mistelbach

Bibliothek-Leiterin Heidi Schwungfeld-Fass nimmt die 80 ukrainischen Bücher von Uliana Zadvorniak von der Botschaft der Ukraine in Österreich entgegen. Foto: Stadtgemeinde Laa an der Thaya

I n der Stadtbibliothek Laa kam nun eine besondere Aktion zustande. Die ukrainische Botschaft in Österreich hat unter der Patronanz der First Lady der Ukraine Olena Zelenska ein Projekt zur Deckung des Lesebedarfs ukrainischer Flüchtlinge gestartet. In vielen Bibliotheken österreichischer Städte wurden dazu Bücherregale mit ukrainischer Literatur aufgestellt – jetzt auch in Laa.