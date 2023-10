Als Winnetou über die Staatzer Felsenbühne ritt

Bis 1998 kämpfte und ritt Winnetou über die Felsenbühne und die G'schichteln, die man sich noch heute in Staatz erzählt, sind legendär: Ein Schauspieler, der samt Pferd einen Drink in einem realen Lokal haben wollte, ist da noch die harmloseste Geschichte. Jetzt erschien das Buch „Karl May auf der Bühne“, in dem auch die Produktionen in Staatz behandelt werden.

Von 1987 bis 1995 hauchte der Regisseur Paul Robert Karl Mays Helden auf der Felsenbühne Staatz Leben ein, in Hauptrollen sah man damals „Winnetou“ Gerhard Rühmkorf und mehrmals „Old Shatterhand“ Michael Thomas. Robert hatte in den 1970er-Jahren selbst Hauptrollen bei den norddeutschen Karl-May-Spielen in Bad Segeberg übernommen. Nachdem sich Robert 1995 von den Jugendfestspielen Staatz verabschiedet hatte, versuchte es sein Kollege Oliver Ciontea 1998 noch einmal mit einem Winnetou-Stück. Dazwischen machten die Staazer einen Abstecher zu Buffalo Bill - mit überschaubarer Publikumsakzeptanz. 1998 war dann Schluss.

An die Staatzer Bühnengeschichte erinnert nun ein soeben erschienenes Buch aus dem Karl-May-Verlag Bamberg: „Karl May auf der Bühne III“. Es handelt sich um den dritten von vier Bänden der Buchreihe, mit der der Verlag seit 2021 die Geschichte der zahlreichen Theateraufführungen mit Karl Mays Traumwelten aufrollt. Der neue Band lässt auch den Schauspieler Gerhard Rühmkorf zu Wort kommen, der in allen Staatzer Bühnensommern den Apachenhäuptling Winnetou verkörperte, und präsentiert reizvolle, teils bisher unbekannte Fotografien aus den unterschiedlichen Staatzer May-Inszenierungen.

Nach der Karl-May-Ära auf der Felsenbühne startete übrigens die Musical-Ära: 2000 wurde mit „Der geflügelte Drache“ von Hubert Koci gestartet, seither ist das Festival laufend gewachsen. Heuer sahen 12.700 Besucher die Aufführungen. Nächstes Jahr steht das Musical „Evita“ am Programm. Die alten Winnetou-Kulissen wurden übrigens noch einige Jahre mitverwendet und immer wieder umgebaut. Das Indianer-Pueblo wurde noch bei Robin Hood und Aladdin adaptiert verwendet.

Das Buch „Karl May auf der Bühne III“ hat 400 Seiten und ist im Karl-May-Verlag erschienen. Preis: 59 Euro.

Foto: Karl-May-Verlag

Infos: www.karl-may-auf-der-buehne.de