Eine fantastische Reise in die eigene Traumwelt

Es ist eine poetische Reise zu sich selbst: Der Mistelbacher Willy Puchner präsentierte sein neues Buch „Ich bin ...“ für Leser ab fünf Jahre: „Das Buch beschäftigt sich damit, wer wir eigentlich sind“, erzählt Willy Puchner, der 2022 den Österreichischen Kunstpreis in der Sparte Kinder- und Jugendliteratur zuerkannt bekamt: „In diesem Buch begegnen wir vielen fantasievollen Tieren, die uns einen Einblick in unser Innerstes geben. Wir erfahren, wie sie sich fühlen, was sie mögen, welche Wünsche und Geheimnisse sie haben.“

Vom Schlafschnutz, der überall und jederzeit einschlafen kann, über den zufriedenen Kater Tiger bis zum Allerlei, das beinahe alles kann. Das Buch ist eine Reise voller Kreativität und wunderbarer Entdeckungen. „Ein Abenteuer, das kleine und große Leser näher zu sich selbst führt und ihre eigenen Träume erkennen lässt“.

Die poetischen Texte des (Vor-)Lesebuches stammen, ebenso wie die Bilder, von Puchner selbst. Witziges Detail: Im Buch kommt auch der Reisepinguin vor: Damit lässt sich Puchner von seiner Vergangenheit einholen: Größere Bekanntheit erlangte der Mistelbacher mit seinem Bildband „Die Sehnsucht der Pinguine“, bei dem er zwei oberschenkelhohe Pinguinfiguren vor weltberühmten Reisezielen posieren ließ. Die Sujets gefielen auch den Kreativen der Österreich Werbung, die die beiden Pinguine für Österreich werben ließen. Dass Joe und Sally, so nannte Puchner die beiden Königspinguine, mit umgehängter Kamera und Reiseführer vor den Pyramiden von Gizeh und Co. auch eine Kritik am Massentourismus waren, war ihnen entgangen.