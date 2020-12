Fotograf und Bauchautor Willy Puchner mit Mistelbacher Wurzeln präsentierte sein neues Buch „Mein Kater Tiger“, für das er nicht nur Fotos seines Katers, sondern auch die Texte und Zeichnungen beisteuerte.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Katzenbuch zu schreiben?

Willy Puchner: Tiere beschäftigen mich schon mein ganzes Leben. Als Kind hatte ich bereits eine Katze, ich habe sie und auch andere Tiere gerne gezeichnet. Vier Jahre lang bin ich mit zwei Pinguinen um die Welt gereist. In meinem „Tagebuch der Natur“ spielen Tiere eine wichtige Rolle. In meinen Bilderbüchern sind die Prinzessinnen Vögel und die Prinzen Frösche. Weiters habe ich ein Buch mit dem Titel „Ein Hase auf Reisen“ gemacht. Das Katzenbuch ist die konsequente Folge, dass ich immer einen anderen Zugang zu Tieren suche. Es richtet sich an junge und ältere Katzenfreunde.

Geht es im Buch um Ihren Kater Tiger? Was ist für Sie das Besondere am Leben mit einer Katze?

Puchner : Eines Tages stand beim Tor meines Bauernhauses ein kleines Kätzchen, eigentlich war es noch ein Baby. Es miaute laut, war schmutzig, verfloht und fast am Verhungern. Ich habe es ins Haus getragen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Seitdem beobachte ich den kleinen Tiger, der auch den Namen „Tiger“ hat. Ich versorge und streichle ihn und möchte, dass es ihm gut geht. Er lehrt mich, die Welt anders wahrzunehmen. Er schläft stundenlang oder kann sehr lange beim Fenster hinausschauen, ohne sich viel zu bewegen. Es ist eine spezielle Form der Meditation.

Was ist für Sie die Grundaussage, die uns Kater Tiger mitgeben will?

Puchner : In dem Buch „Mein Kater Tiger“ erzählt der Tiger seine Lebensgeschichte. Er berichtet, wie er von einem Jungen aufgenommen wird, von seinem Katzenalltag, vom Angriff einer fremden Katze, vom Tierarzt und schließlich von seinen Träumen. Es ist ein Buch für Menschen, die Katzen lieben, ihnen nahe stehen und nahe stehen wollen. Es ist eine Geschichte, die berührt. Ich habe versucht, mich in die Rolle des Katers zu versetzen, habe versucht, die Mensch-Tier-Beziehung von der Seite des Tieres zu skizzieren.