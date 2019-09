Bürgermeister Johann Fürmann (SPÖ) lud am Samstag zum Gemeinde-Informationstag ins Haus der FF Hausbrunn. Da es zur Zeit kein Gasthaus mit einem großen Saal in der Gemeinde gibt - der Wirt hat seinen Betrieb seit geraumer Zeit geschlossen - half die FF einmal mehr mit ihren Räumlichkeiten aus.

Was die Hausbrunner besonders interessierte: Infos zum Fortgang der Planungen und den bereits begonnenen Bauvorhaben zur Errichtung des Dorfzentrums.

Derzeit ist die erste Bauphase im Werden. Die Gemeinde hat bekanntlich auf dem neben dem Rathaus erworbenen Grundstück, auf dem sich auch eine Scheune befindet, einen Veranstaltungsort geplant. Dieser soll in der ersten Bauphase nun umgestaltet werden. Vorerst sind neue Tore notwendig.

Mit einem kleinen Zubau wird ein Raum für eine Bühne, wo etwa Musikanten spielen können, entstehen. Ebenso wird es möglich sein eine Tanzfläche davor einzurichten. Der Platz in der Scheune wird für ungefähr 60 Personen reichen.

Ebenso werden Sanitärräume, in Form eines Containers, der an das öffentliche Netz (Kanal, Wasser, Strom) angeschlossen ist, errichtet. Weiters wird eine überdachte Terrasse vor der Scheune, die einhundert Personen Platz bieten kann, gebaut. Am Platz neben der Scheune wird es ausreichend Parkplätze geben.

Erster Abschnitt wird 150.000 Euro kosten

Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt sind mit 150.000 Euro veranschlagt. Bereits für das laufende Jahr hat das Land 90.000 Euro an Förderungen zugesagt. Im kommenden Jahr sind weitere 10.000 Euro an Fördermitteln durch das Land NÖ möglich.

Dieser neue Hausbrunner Versammlungsort ist allerdings nur in der warmen Jahreszeit benützbar, da keine Heizung eingeplant ist. Die Dachgestaltung der Scheune ist derzeit noch offen. Bisher wurden bereits alle notwendigen Infrastruktureinrichtungen wie Kanal, Wasser, Strom hergestellt.

Bürgermeister Fürmann wies auf die laufende Fragebogenaktion zu den weiteren zwei Bauabschnitten, die folgen könnten, hin. Vorerst geplant ist es, einen Gastronomiebetrieb und als dritten Schritt einen Nahversorger im neuen Dorfzentrum zu situieren.

Die Bevölkerung ist aufgerufen ihre Wünsche und Vorstellungen mittels der Fragebogenaktion einzubringen. Allerdings ist immer auch auf die Finanzierbarkeit zu achten, denn die Finanzen der Gemeinde sollen auch weiterhin so solide, wie das in Hausbrunn seit Jahren gehandhabt wird, bleiben.