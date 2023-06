Sachkundenachweis: Ein guter Ansatz, aber ausbaufähig

Sich einen Hund zu nehmen, wird künftig nicht mehr so einfach sein: Der Sachkundenachweis muss bis spätestens sechs Monate nach Anschaffung des Hundes absolviert sein. Grundsätzlich ein guter Gedanke, die Wilfersdorfer Tierärztin Isabel Hanisch sieht jedoch kritisch, dass die Übungsstunden nicht verpflichtend im Vorhinein gemacht werden müssen: „Das ist, wie wenn man schwanger wird und sich erst im Nachhinein über Verhütung informiert.“ Sinnvoll ist jedoch, dass sich künftige Hundebesitzer zumindest damit auseinandersetzen müssen, was Qualzucht ist und wie man einen Hund überhaupt hält. „Es ist auf jeden Fall ein guter Versuch, wie sich das umsetzen lässt, wird sich zeigen“, sagt die Expertin.

Illegalitäten werden mit dem Gesetz nicht weniger

Ein weiterer Punkt in dem neuen Hundehaltergesetz: Nicht mehr als fünf Hunde in einem Haushalt sind erlaubt. Davon ausgenommen sind natürlich Züchter oder Hundetrainer. Auch diesen Punkt sieht Hundebesitzerin und Gemeinderätin in Mistelbach Heidemarie Winna ausbaufähig. Sie hatte im Vorjahr den ersten Hundeschwimmtag im Mistelbacher Weinlandbad organisiert: Gerade illegaler Welpenhandel, wie er öfter vorkommt, könnte mit diesem Gesetz nicht gestoppt werden. Die Überprüfung sei logistisch schwer umsetzbar, außerdem sind illegale Hundegeschäfte auch oft schwer nachvollziehbar. Es gäbe außerdem viele Wege, wie man mit diesem Punkt umgehen kann, sagt auch Isabel Hanisch: „Im Falle einer behördlichen Überprüfung ist es leicht, Ausreden zu finden: Beispielsweise gehören dann eben drei der fünf Hunde dem Nachbaren, der grad auf Urlaub ist.“

Sinnvoll ist die Fünf-Hunde-Regel aber sicherlich bei sogenannten „Animal-Hoarding“-Fällen, findet Tierheim Dechanthof-Präsidentin Elisabeth Bock: „Jetzt kann man auf gesetzlicher Grundlage die Tiere abnehmen, das war bisher schwer möglich“. Bis es allerdings einmal zu einer Anzeige kommt, ist auch hier schwierig: Nachbarn würden oftmals die Augen verschließen; bis es zu einer Anzeige kommt, kann es deshalb dauern.

Schwierig für ältere Menschen

Elisabeth Bock sieht ein weiteres Problem beim Erlangen des Sachkundenachweises: „Für ältere Menschen, die nicht so vertraut mit den Medien sind und einen Hund übernehmen wollen, kann der Sachkundenachweis ein Problem darstellen“. Außerdem ist auch der finanzielle Aspekt nicht zu unterschätzen – in manchen Fällen könnte das Geld ein zusätzliches Hindernis sein, einen Vierbeiner aufzunehmen.

Im Moment ist das Tierheim wieder gesteckt voll, erzählt Bock. Sollte sich herausstellen, dass der Sachkundenachweis dazu führt, dass weniger Tiere adoptiert werden, kann das durchaus zum Problem werden: Irgendwann ist die Kapazität des Tierheims ausgeschöpft und es gibt keinen Platz mehr für neue Tiere. Ob das der Fall sein wird, lässt sich aber erst in etwa einem halben Jahr feststellen, sagt die Tierheim-Präsidentin.