Das Pizzaverbot für Schüler der Unterstufe am Gym Laa wurde wieder gekippt. Das bestätigte Direktor Thomas Jaretz auf NÖN-Anfrage.

Causa wurde jetzt an die Schulpartnerschaft übergeben

Es hatte für Aufsehen gesorgt, als die Schule ein Verbot für Fastfood für Unterstufenschüler im Schulgebäude einführte: Damit wollte man nicht nur einen Beitrag zur gesünderen Ernährung leisten, es sollte auch verhindert werden, dass Essensreste in den Klassenräumen herumliegen, Schulbücher- und Hefte Fettflecken abgekommen und Schüler in Socken oder Hausschuhen aus dem Schulgebäude zum Pizzalieferanten laufen, um ihre Bestellung entgegenzunehmen.

„Nachdem sich mehrere überregionale Medien in das Thema verbissen haben, war es nicht mehr möglich, die eigentliche Intention eines abwechslungsreichen Mittagessens in der Schule zu verfolgen“, sagt Direktor Thomas Jaretz nun auf NÖN-Anfrage.

Die Causa wurde jetzt an die Schulpartnerschaft übergeben, die an einer neuen Lösung arbeitet. „Im Februar wird ein Konzept stehen und das wird nicht ausschließlich aus Pizza und Kebab-Konsum bestehen“, kündigt Jaretz an.

Kritik übt er an einem Elternteil, der sich massiv in die Diskussion eingebracht, aber nie mit der Schule, sondern immer nur mit Gratismedien gesprochen hatte: „Er hat damit auf skandalöse Art und Weise den Umgang mit unterschiedlichen Meinungen an der Schule beschädigt“, meint der Direktor.