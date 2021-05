Nachdem bereits Hühner die Pflege seiner Marillengärten übernehmen, beginnt Marillen-Bauer Wolfgang Hackl jetzt auch noch mit der Zucht von Tuthähnen. Die Dachflächen der Truthahnhallen sollen für eine Photovoltaikanlage genutzt werden.

Hackl, Landwirt aus Leidenschaft, hat mittlerweile 23.000 Marillenbäume in der Region um Atzelsdorf, seit 2016 pflegen rund 2.000 freilaufende Legehennen die Marillengärten und liefern nebenbei noch die Marillengarten-Eier, die der findige Unternehmer gleich mitvermarktet. Nach den Legehennen bekommen nun auch 25.000 Truthühner ein Zuhause am Marillenhof.

Da diese Tiere empfindlicher als die Hühner sind, lässt Wolfgang für sie Hallen errichten, deren Dächer ideal für Photovoltaik geeignet sind.

„Die Truthähne schließen einen weiteren Kreis am Hof“, sagt er und erklärt: „Der auf den Ackerflächen angebaute Winterweizen wird an die Tiere verfüttert und das Stroh als Einstreu verwendet. Zu guter Letzt ist der anfallende Mist ideal als Dünger für die Ackerflächen geeignet und der Kreis geschlossen.“

Dass dank der in Österreich geltenden Gesetze die Truthähne auch ein sehr viel angenehmeres Leben als ihre Artgenossen im Ausland führen werden, ist für Hackl eine zusätzliche Motivation, einheimische Truthähne anzubieten. Geplant sind drei Hallen entlang des Weidenbachs, wobei der Bau bereits begonnen wurde. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant. „Wir haben in Österreich gerade knapp 40 Prozent Eigenversorgung mit Truthähnen“, sagt Hackl, der den Festtagsbraten künftig aus dem Weinviertel liefern will. Auf die Dächer dieser Hallen soll eine 200 kWp-Photovoltaikanlage, die mittels Crowdfunding finanziert werden soll, Unterstützer sollen entsprechende Genusspakete vom Marillenhof bekommen.

Infos: www.collective-energy.at/hackls-marille