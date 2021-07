Mit der Revitalisierung des ehemaligen „Libro“ in der Hauptstraße startet die Stadtgemeinde Wolkersdorf ein umfassendes und mehrstufiges Projekt zur wirtschaftlichen Belebung des Zentrums.

„Die Arbeit der zum Jahresbeginn ins Leben gerufenen Steuerungsgruppe für die Zentrumsbelebung trägt erste Früchte. Wir haben ein ganzes Maßnahmenpaket beschlossen, um die Wolkersdorfer Hauptstraße und die Wienerstraße attraktiver zu machen. Zentrales Element ist dabei die Anmietung des Objektes „alter Libro“ durch die Stadtgemeinde mit einem innovativen Vermarktungskonzept“, freut sich Bürgermeister Dominic Litzka.

Der Wolkersdorfer Gemeinderat beschloss in seiner letzten Gemeinderatssitzung Ende Juni auf Initiative der regierenden Zukunftspartnerschaft einstimmig die ersten Schritte zu einem mehrstufigen Prozess in Sachen Stadtkernbelebung. Die Beschlüsse basieren auf den Empfehlungen einer „Task Force“, die zu Beginn dieses Jahres extra eingerichtet wurde.

Mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich, der ecoplus Wirtschaftsagentur, dem Wolkersdorf Wirtschaftsverein (WOW) und von Unternehmen, Hausbesitzern sowie der Politik sind alle wichtigen „Player“ vertreten. Vorsitzender der Task Force ist der Vizepräsident der NÖ Wirtschaftskammer, Landtagsabgeordneter Kurt Hackl. Als Stellvertreter fungiert Wirtschaftsstadtrat Hermann Stich.

Die Task Force erarbeitet eigenständig Vorschläge, welche dann direkt über die politischen Ausschüsse in die Gemeindearbeit einfließen. Nun lieferte die Task Force Zentrumsbelebung erste Ergebnisse.

„Wir haben in den letzten Monaten sehr intensiv gearbeitet und uns mit verschiedenen Experten ausgetauscht um auch eine externe Sicht zu bekommen. Es freut mich sehr, dass nun unsere ersten Empfehlungen vom Gemeinderat umgesetzt werden“, erläutert Task Force Vorsitzender Kurt Hackl die ersten Umsetzungsschritte. „Die Revitalisierung des „alten Libro“ Gebäudes als eine Art „Start-up Center“ für Handel und Dienstleistung und einem dazugehörigen Pop-up Store wird ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft im Stadtkern sein. Ziel ist es, innovative Unternehmerinnen und Unternehmer ins Zentrum von Wolkersdorf zu holen und in Folge, wenn ihr Platzbedarf größer wird, einzuladen, die weiteren Leerflächen zu füllen. Überdies werden wir in Kooperation mit der ecoplus eine „eco Lounge“ schaffen, um so eine professionelle Betreuung sowie ein laufendes Networking sicherzustellen.“

Studierende der New Design University Krems sind eingeladen, im Rahmen einer „Summerschool“ kreative Ideen zur baulichen Umsetzung zu entwerfen. Die Adaptierungsarbeiten im Geschäftslokal erfolgen im Winter, eröffnet werden soll im Frühjahr 2022.

Weitere Maßnahmen für ein lebendiges Wolkersdorfer Zentrum sind bereits in Ausarbeitung: Dazu zählen unter anderem ein innovatives Lichtkonzept für die Hauptstraße und Wiener Straße, ein Parkplatzleitsystem, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße sowie eine „Wolkersdorf-App“.

Um mehr Kontinuität und Betreuung in Sachen Leerflächenmanagement zu gewährleisten wird die Stadtgemeinde zukünftig auch eine Person zur Verfügung stellen, welche als Schnittstelle der Gemeinde in Sachen Zentrumsbelebung fungieren soll.