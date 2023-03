Paasdorf: BhW ist jetzt als eigener Verein noch aktiver

Unter dem Motto „Bildung hat Zukunft“ hat sich das BHW Bildungswerk in Paasdorf neu aufgestellt. Bisher firmierte das örtliche Bildungswerk als Teil des landesweit agierenden BHW Vereins. Ab sofort ist das Bildungswerk ein eigenständiger Verein mit modernen und transparenten Strukturen. Diesen Schwung nimmt das Team unter Bildungswerk-Leiterin Margit Weinmeyer zum Anlass, um Bilanz zu ziehen und einen tatenkräftigen Blick in die Zukunft zu werfen.

„Im BHW Paasdorf ist es unser Ziel, viele Interessensgruppen zu hören und daraus Bildungsprojekte anzubieten, die Paasdorf noch lebenswerter machen – wie die Bildungsabende, Eltern-Kind-Runden oder eben auch den Regionalmarkt als Begegnungsraum für alle auf dem Dorfplatz“, erklärt Margit Weinmeyer. Viel Unterstützung findet sie dafür auch bei der Stadtgemeinde Mistelbach, deren Bürgermeister Erich Stubenvoll bei der Gründungsfeier dabei war. „Es ist eindrucksvoll, was das Bildungswerk in Paasdorf alles anbietet. Eine der genialsten Ideen ist der Regionalmarkt. Das Paasdorfer BHW trifft in vielen Punkten den Zeitgeist: Regionalität, Gesundheit oder Klimaschutz – und das sehr sympathisch und in tolle Projekte gegossen, die die Menschen abholen“, fasst Stubenvoll zusammen.

Mit der Gründung von neuen Zweigvereinen setzt der Dachverband „Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich“ einen Schritt in die Zukunft der Erwachsenenbildung in NÖ. Die neue Struktur mit einzelnen, örtlichen Vereinen schafft klare Verantwortlichkeiten und Nachhaltigkeit: Was bisher unermüdlich Einzelpersonen in Eigenregie gestemmt haben, soll künftig auf mehrere Schultern verteilt werden und nachvollziehbar an künftige Funktionär/innen weitergegeben werden.

„Damit sorgen wir auch für eine nachhaltige Entwicklung für das BHW im Ort und in der Region“, betont BHW-Landesvorsitzende Bettina Rausch. Mit der neuen Struktur bleibe die Erwachsenenbildung nahe am Menschen in den Gemeinden und Regionen, so Rausch weiter. „Bildung geht ganz sicher nicht nur in den Ballungszentren. Lebenslanges Lernen in Wohnortnähe und ein Fokus auf Nachhaltigkeitsziele sind für das BHW nicht bloße Schlagworte, sondern gelebte Stärken.“

So bieten die Bildungswerke viele Möglichkeiten, um sich ehrenamtlich für Bildungsangebote in den Gemeinden zu engagieren: Im Rahmen der Bildungswerke können Vorträge oder Workshops organisiert oder Bildungsimpulse durch Exkursionen und Begegnungsräume gesetzt werden. Wer mitmachen will, kann sich bei Margit Weinmeyer melden.

