Ja-Wort und neuer Job: Jahres-Ausblick im Bezirk Mistelbach

2021 neigt sich dem Ende zu und bald startet das neue Jahr mit neuen Herausforderungen und Veränderungen. Für manche ist es ein kleiner Neustart. Es gibt Möglichkeit, sich selbst zu bessern. Viele haben Neujahresvorsätze, andere sind wiederum kein großer Fan von diesem Brauch.

Ein klassischer Vorsatz ist, im neuen Jahr mehr Sport zu machen. Manuel Bures, Citymanager von Mistelbach will in 2022 mehr Sporteinheiten in seinen Alltag integrieren. Außerdem wolle er sich in seiner Freizeit öfters handwerklich austoben. Auch Hannes Jantschy, Bezirkspolizeikommandant von Baden hat sich vorgenommen, mehr zu sporteln.

Für Nationalrätin Melanie Erasim (SPÖ) ist der Jänner zu kalt für Vorsätze wie mehr Sport. „Ich versuche eher unter dem Jahr, Dinge zu optimieren“, meint Erasim. Claudia Fath-Kuba, Leiterin des Frauenhaus Mistelbach nimmt sich vor, möglichst gelassen zu bleiben und vieles mit Humor zu nehmen.

Das Musikerduo Lissi Heller und Oliver Timpe hält generell nicht viel von Neujahresvorsätzen. Einer fällt Heller dann doch ein: „Das Bett unbedingt von der Katze zurückerobern!“ Timpe meint, dass es wichtiger sei, das positiv anzunehmen, was das neue Jahr einem vorsetzt.

Auch Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg hat keine großartigen Vorsätze. Wenn privat alles so bleibt, wie es ist, vor allem die Gesundheit der Familie, ist er zufrieden.

Satirischer Ausblick auf 2022: Die junge Wolkersdorfer Karikaturistin Lisa Semrad sieht nur eine Möglichkeit, die Weinviertler voll und ganz von der Corona-Impfung zu überzeugen. Karikatur: Lisa Semrad

An Vorsätzen mangelt es etwas, Wünsche und Pläne für das neue Jahr haben aber eigentlich alle. Heller meint: „Ich wünsche mir, dass die Angst verfliegt.“ Das Künstlerduo trifft die Pandemie als Teil der Kulturbranche besonders hart. Heller erzählt, dass sie von Woche zu Woche arbeiten. Man könne nichts planen. Sie wollen aber auch im neuen Jahr flexibel bleiben und den Kopf nicht in den Sand stecken. In 2022 werden womöglich die Hochzeitsglocken läuten. Die Verlobten sind aber unsicher, ob und wann es dann wirklich so weit sein wird. Geplant ist pandemiebedingt noch nichts.

Für Jantschy wird es 2022 eine wichtige berufliche Veränderung geben. Seit 2,5 Jahren ist er Bezirkspolizeikommandant von Baden, im Frühjahr 2022 wird er Bezirkspolizeikommandant von Mistelbach. Damit kehrt er quasi zurück zu den Wurzeln. Von 1997 bis 2019 war er nämlich Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter in Mistelbach. „Ich freue mich sehr, das war ja mein Wunsch. Dann muss ich auch nicht mehr täglich so lange pendeln.“

Erasim erwartet in 2022 viele politische Herausforderungen betreffend Pandemie und auch eine Bewegung gegen Korruption in der Politik. Sie wünscht sich „ein Zusammenrücken der Gesellschaft und dass es wieder mehr Graubereiche im Denken gibt. Es gibt nicht nur Freund oder Feind.“

Hohlweg wünscht sich, dass der Alltag nicht mehr so sehr vom Virus beherrscht wird. Er erläutert: „Ich wünsche mir, dass wir uns in der Kaserne trotz Belastungen weiterentwickeln können und die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten werden kann.“

Auch Bures Hoffnungen für das neue Jahr sind Pandemie-geprägt: „Ich erwarte, dass wir dem Ende der Pandemie alle miteinander wieder ein Stück näher kommen.“ 2022 läuft sein Vertrag als Geschäftsführer des Mistelbacher Stadtmarketings aus. Er sei gespannt, ob der Vertrag verlängert werde. Bis dahin wird die Jobbeschreibung des Citymanagers neu definiert.

Claudia Fath-Kubas Erwartungen und Wünsche stehen ganz und gar im Sinne ihres Berufs. „Ich wünsche mir von Herzen, dass das neue Jahr ein Jahr ohne Femizide wird!“ Sie möchte von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern weiterhin eine Stimme geben.