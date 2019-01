Das niederösterreichische Neujahrsbaby des Jahre 2019 heißt Marco. Der Bub erblickte um Punkt 1.00 Uhr im Krankenhaus in Mistelbach das Licht der Welt, teilte die Niederösterreichische Landeskliniken-Holding in der Nacht auf Dienstag mit.

In Wiener Neustadt hat am Dienstag um 1:22 Uhr der kleine Gregor das Licht der Welt erblickt. Der Bub ist 55 Zentimeter groß und 3.620 Gramm schwer, teilte das Landesklinikum in der Früh mit.

Das Rennen um das niederösterreichische Neujahrsbaby des Jahres 2019 verpasste Gregor damit knapp.