Gaweinstal: Ehrungen und netzwerken beim Neujahrsempfang

Neben einem Rückblick auf das gesellschaftliche und arbeitstechnische Leben in der Gemeinde der vergangenen drei Jahre: „Manche sagen ja, dass es einen Stillstand oder eine Corona-Starre gab“, sagt Bürgermeisterin Birgit Boyer: „Den gab es in Gaweinstal nicht, wir könnten noch einige Zeit über Projekte berichten.“ Ausblicke auf kommende Projekte, wie PV-Anlagen im Brunnenschutzgebiet und weitere Unterstützung der Feuerwehren bei Aus-, Zu- und Neubau von FF-Häusern in Pellendorf und Martinsdorf folgten.

Im Rahmen des Empfanges wurde auch Altbürgermeister Richard Schober, Erfinder des Empfanges, geehrt: Er hatte sein Amt in der Corona-Pandemie auch wegen Entzugserscheinungen zwischenmenschlicher Kontakte abgegeben. Bei der Eröffnung des neuen Kindergartens Wieskugelweg in Schrick wurde ihm bereits die Ehrenbürgerschaft überreicht. Jetzt folgte noch der Ehrenring in Gold. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich bei meinem Herzensprojekt Kindergarten die Ehrenbürgerschaft bekommen habe“, sagte er: „Ich nehme auch den Ehrenring gerne an.“ Genauer gesagt: Schober nimmt die Auszeichnung und die Urkunde an, auf den Ring selbst verzichtet er: „Ich denke, die Gemeindekassa kann das Geld für den Ring derzeit für andere Projekte besser gebrauchen“, sagte Schober. Und schob gleich noch eine Bitte nach: Er komme gerne weiter zu Veranstaltungen. Bei Begrüßungen solle aber auf Formulierungen, wie Altbürgermeister etc. verzichtet werden: „Sagt‘s einfach: Der Ehrenbürger.“

Geehrt wurden auch ausgeschiedene Gemeinderäte und verdiente Gaweinstaler.

Nach dem Festakt konnten die geladenen Vertreter der 76 Gaweinstaler Vereine bei Gaweinstaler Weinen und Brötchen von der Fleischerei Wild netzwerken.

Ehrungen

Urkunde zum Ehrenring in Gold: Richard Schober

Ehrennadel in Gold: Johann Lehner

Ehrennadel in Silber: Rupert Hauzmayer

Dank und Anerkennung: Manuela Adelsberger, Gerhard Eisenecker, Rainer Hickl, Richard Krammer, Daniel Lang, Johann Lehner, Laura Manschein, Johann Plach, Gerbhard Schalkhammer, Josef Stelzl, Reinhard Würzl.

Ehrung für besondere Leistungen: Seniorenkegler Gaweinstal (wurden Bundesmeister), Familie Gerhard Höbinger (Erfolge bei Europameisterschaften für Windhunde)

