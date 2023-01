Poysdorf wächst weiter

Werbung

Seinen ersten Neujahrsempfang als Bürgermeister hatte Josef Fürst am 6. Jänner im Kolpinghaus. Das Flötenquintett der Musikschule Poysdorf sorgte für den musikalischen Rahmen. Vizebürgermeister David Jilli übernahm die Moderation und die Sternsinger machten traditionell den Start des Empfanges.

Fürst betonte, dass Poysdorf durch Zuzug wächst, und zwar um 144 Hauptwohnsitzer auf 5.688 Personen. Insgesamt leben 6.689 Menschen in Poysdorf, davon 3.455 Frauen und 3.334 Männer.

50 Geburten und 61 Hochzeiten gab es im abgelaufenen Jahr, die meisten Babys naturgemäß mit 23 in Poysdorf.

Für die steigenden Einwohnerzahlen sei auch die gute Anbindung durch die Weinviertel Autobahn ein wichtiges Argument hob Karl Wilfing in seinen Grußworten hervor. So eine Chance biete sich jetzt auch mit der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialberufe.

Der Bürgermeister betonte bei der Präsentation der neuen Funktionen in den Vereinen, dass sich viele junge engagierte Kräfte einbringen und so auch für den Fortbestand sorgen.

2022 brachte Veränderungen: Den Bürgermeisterwechsel von Grießl zu Fürst, mit David Jilli einen neuen Vizebürgermeister und mit Clemens Wiesmann einen neuen Stadtrat.

Ein Höhepunkt des Jahres war das 50 Jahre Großgemeinde-Fest und vor allem, dass es wieder ein Winzerfest gab.

Auch die Projektliste für Bürgermeister Josef Fürst und sein Team ist im Jahr 2023 nicht klein: Es wird mit der Sanierung und dem Zubau der Volksschule begonnen, der Kindergarten in Kleinhadersdorf wird ausgebaut und der in Wetzelsdorf saniert. Die Feuerwehrhäuser in Erdberg und Wetzelsdorf müssen saniert werden und neue Siedlungsgrundstücke sind in der Großgemeinde notwendig. Auch die autofreie Kellergstetten soll umgesetzt werden, um nur einige der Vorhaben zu nennen.

Als Abschluss des Festaktes wurden langjährige engagierte Funktionäre aus der Großgemeinde Poysdorf geehrt. Die Verleihung nahm Josef Fürst gemeinsam mit Karl Wilfing, Michael Bernard und Hans Peter Vodicka vor.

