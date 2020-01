Bürgermeister Dominic Litzka konnte zu seinem ersten Neujahrsempfang als Stadtchef nicht nur Stadtpfarrer Leopold Matthias, Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl begrüßen, er definierte auch die Länge der Bürgermeisteransprache neu: „Bei der Vorbereitung hat mich meine Tochter gefragt, warum ich da so viel schreibe“, erzählte er: „Da habe ich ihr erklärt, das mache ich, weil wir so stolz auf das sind, was sich in unserer Stadt getan hat“.

Litzkas Nachsatz: „Meine Frau Barbara hat dann aus dem Hintergrund gemeint, dass die Wolkersdorfer auch stolz auf ihre Stadt seien, wenn sich der Bürgermeister kürzer hält.“

Unter den Gästen: Bezirksfeuerwehrkommandant Reinhard Steyrer, Bezirkspolizeikommandant-Stv. Hans Tenner, Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg und Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Clemens Hickl. Gekommen war auch Alt-Bürgermeisterin Anna Steindl, Mistelbachs Altbürgermeister Alfred Pohl und Ulrichskirchens Bürgermeister Ernst Bauer. Stammgäste sind Bauernkammerobmann Hermann Stich und Arbeiterkammer-Geschäftsführer Rudi Westermayer. Seine Begrüßungsliste hielt der Bürgermeister ebenfalls kurz: „Mich sind Sie alle Ehrengäste“, sagte er.