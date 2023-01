NÖ Tonkünstler begeisterten die Zuhörer

Vollbild

Das Tonkünstlerorchester NÖ präsentierte unter der Leitung von Dirigent Lorenz C. Aichner und mit Sopran Andreja Zidaric großartige musikalische Werke in Laa. Stadtrat Christian Nikodym, Vizebürgermeister Georg Eigner und Stadträtin Isabella Zins begrüßten Dirigent Lorenz C. Aichner und Sopranistin Andreja Zidaric. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und Vizebürgermeister Georg Eigner freuten sich über den gut besuchten Festsaal des Laaer Rathauses.

