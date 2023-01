Neujahrsumtrunk Gaweinstal: Glühwein und Wildspezialitäten

Lesezeit: 2 Min Team Mistelbach

Roman Neubauer, Manfred Gürschka, Jagdleiter Franz Eschberger, Christine Kohzina, Oberschützenmeister Josef Kohzina, Bürgermeisterin Birgit Boyer und Ingo Stubenfoll. Foto: JG Gaweinstal

V or kurzem luden die Jägerinnen und Jäger von Gaweinstal zum traditionellen zweitägigen Neujahrsumtrunk in den Jägerstadel bei der Oase. Jagdleiter Franz Eschberger und seinem Team ist es gelungen, unzählige Freunde anzusprechen und in den Jägerstadel zu bewegen.