Neun Monate Umbauarbeiten Mistelbach bekommt die modernste Bankfiliale

Lesezeit: 3 Min Michael Pfabigan

Auf der Baustelle: Regionaldirektor der Erste Bank Wolfgang Seltenhammer und Filialleiter Jürgen Pribitzer in der Mistelbacher Filiale der Erste Bank. Foto: Michael Pfabigan

„Mit unserer neuen Filiale am Hauptplatz werden wir neue Maßstäbe setzen“, ist Jürgen Pribitzer, Standortleiter der Erste Bank in Mistelbach überzeugt: Derzeit werden die Räumlichkeiten umgebaut und die Bankgeschäfte werden in einer Container-Expositur in der Oberhoferstraße erledigt. Wenn die Banker dann am 4. Juli nach neunmonatigem Umbau ihre neue Filiale mit einem Tag der offenen Tür ihren Kunden präsentieren, werden sie ein beratungsorientiertes Institut haben.