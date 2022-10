Feuerwehr übte mit Schutzanzug und Drohne

Diese zwei Stoffe sollten nicht miteinander in Kontakt kommen: Schwefelsäure und Natriumdioxid. Trotzdem wurden sie am gleichen Sattelzug transportiert. Passiert das, bilden sich giftige, ätzende Dämpfe. Grundsätzlich nicht gut. Und genau dieser Sattelzug kollidiert mit einem mit Pestiziden beladenen Tankwagen. Höchste Alarmstufe für die Feuerwehren, die genau dieses Szenario am Ortsrand von Neuruppersdorf am 8. Oktober übten.

„Aufgrund der Schadenslage alarmierten wir alle Schadstoffzüge des Weinviertels“, sagt Bezirkssachbearbeiter Schadstoff Gerhard Grum von der FF Mistelbach: Im Einsatz waren 90 Feuerwehrleute mit 30 Fahrzeugen aus den Bezirken Mistelbach, Hollabrunn und Gänserndorf.

Der Einsatz war kniffelig: Denn als die FF Neuruppersdorf anrückt und die Verletzten des Unfalls birgt, ist noch nicht klar, welche Schadstoffe da im Spiel sind. Mit der Drohne der FF Wolkersdorf erfolgt die Erkundung, mit dem kleinen, fliegenden Auge kann sofort ausgelesen werden, welche Schadstoffe im Spiel sind.

Aber zuvor muss einmal der Tankwagen abgedichtet werden. Die FF-Trupps sind mit gasdichten und säureresistenten Schutzanzügen im Einsatz, verlassen sie die „heiße Zone“, werden sie vom Deko-Trupp der FF Poysdorf dekontaminiert: gewaschen, gebürstet und ausgezogen.

Schadstoffviertelsübungen finden einmal jährlich statt, heuer in Neuruppersdorf, da sich die Wehr in diesem Bereich besonders engagiert. Kleinere Übungen finden immer wieder statt.

