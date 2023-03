Großharras: Sonja Platzer (ÖVP) ist neue Vizebürgermeisterin

SPÖ-Fraktionssprecher Adi Schmid wünschte sich, dass die von ihrem Vorgänger postulierte Kommunikation nicht schlechter wird – ein Wink mit dem Zaunpfahl darauf, was in der Vergangenheit im Großharraser Gemeinderat so überhaupt nicht geklappt haben scheint.

„Ich will mit meiner Wahl eine starke Vertretung für die Gemeinde sein, die den Bürgermeister so gut wie möglich unterstützt“, sagte die neue Vize in ihrer ersten Stellungnahme. Und sie bat um die Unterstützung des gesamten Gemeinderates: „Damit wir gemeinsam alle Anliegen unserer Bürger vertreten können.“ Nur mit Gemeinsamkeit sei die Gemeinde stark: „Nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unsere Gemeinde wieder unsere Gemeinde wird.“

Bürgermeister Rudolf Dötzl, Vizebürgermeisterin Sonja Platzer. Foto: Michael Pfabigan

Notwendig war die Neuwahl geworden, nachdem um den Jahreswechsel das Lagerhaus-Areal verkauft wurde, auf dem nach alten Plänen ein Neubau des Gemeindeamtes geplant war, Vize Wild zurückgetreten war und Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP) vorgeworfen wurde, den Gemeinderat nicht über die Vorhaben informiert zu haben. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig, schließlich ging es dabei indirekt um den vermutlich nächsten Bürgermeister: Denn Dötzl hatte im Vorfeld immer wieder betont, 2025 für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Auch Dötzl hatte seiner neuen Vize nach der Wahl „Viel Glück“ gewünscht. Ein schwarzer Gemeinderat raunte kommentierend: „Das kann sie brauchen.“

Zuvor war Kurt Haselberger als neuer Gemeinderat angelobt worden, Markus Dürnsteiner wurde als Ersatz von Platzer in den Prüfungsausschuss gewählt.

Die nächsten Projekte

„Jetzt können wir uns wieder den wirklichen Problemen der Gemeinde widmen“, sagt Bürgermeister Rudolf Dötzl. Nach dem Verkauf des Lagerhaus-Areals an die Firma Heinzl Group bedeutet das, dass die Gemeinde neue Wege für Bauhof und Gemeindehaus suchen muss. Das Werk der Heinzl Group soll 25 Arbeitsplätze in die Gemeinde bringen, sagt Dötzl: „Nicht schlecht für eine Gemeinde.“

Der Bauhof soll jetzt in die ehemalige Umwelthalle, nachdem der Mietvertrag mit dem Vormieter gekündigt wurde. Für das Gemeindehaus gibt es die Möglichkeit eines Neubaus oder der Adaptierung eines gemeindeeigenen Hauses. Hier sollen die Vor- und Nachteile der beiden Optionen im Gemeinderat diskutiert werden, sagt der Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.