Helmut Schwarz ist neuer Bürgermeister von Schrattenberg

Bei einer außerordentlichen Sitzung des Schrattenberger Gemeinderats wurde der bisherige Vizebürgermeister Helmut Schwarz (ÖVP) am Montag (30.10.) in geheimer Wahl mit 14 von 15 Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt.

Seine erste Reaktion, die auch aufrichtige Freude über die große Zustimmung ausdrückte: „Ich möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Meine Hand zur Zusammenarbeit ist an all jene ausgestreckt, die für Schrattenberg arbeiten wollen. Dabei ist es völlig egal, welche politische Gesinnung diese Menschen vertreten – es zählen einzig und allein die besten Ideen für unsere Gemeinde.“

Vizebürgermeister-Amt nun in roter Hand

Dass er dies auch so meint, zeigte sich bereits bei der Wahl des neuen Vizebürgermeisters: Seine ÖVP schlug den einzigen SPÖ-Mandatar für dieses Amt vor. So wurde Johann Thiem in geheimer Wahl mit 14 von 15 abgegebenen Stimmen zunächst in den Gemeindevorstand und dann zum Vizebürgermeister gewählt.

Weiters meinte der neue Bürgermeister auch, dass er Partner für alle Mitbürger sein wolle, der immer ein offenes Ohr hat. Er sei der festen Überzeugung, dass durch Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderats und darüber hinaus das Beste für Schrattenberg erreicht werden kann.

Als nächste, wichtige Ziele nannte der neue Bürgermeister die Erschließung der neuen Siedlung bei der Sportplatzsiedlung und die Schaffung der dafür notwendigen Infrastruktur, den Hochwasserschutz, die Renovierung der Volksschule, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und den Ausbau der Glasfaser in der Gemeinde.

Freuen sich auf die Zusammenarbeit (v.r.): Bürgermeister Helmut Schwarz (ÖVP) mit Vizebürgermeister Johann Thiem (SPÖ) . Foto: Gerhard Brey

Nachgerückt auf das frei gewordene Gemeinderatsmandat ist Michael Kaufmann (ÖVP), der durch seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in Schrattenberg bestens im „Gemeinde-Geschehen“ verwurzelt ist. Kaufmann wurde zu Sitzungsbeginn angelobt: Er hat somit bereits als stimmberechtigtes Gemeinderatsmitglied an der Sitzung teilgenommen.

Die Neuwahl war notwendig, nachdem Bürgermeister Johann Bauer derb schimpfend und drohend in einem Video zu sehen war. Der Druck wurde groß, er trat zurück.