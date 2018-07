Vier Monate nach dem überraschenden Rücktritt von Alois Mareiner als Obmann des GAULs (Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Gerichtsbezirk Laa) gibt es nun einen neuen Chef: Karin Gepperth, die Bürgermeisterin von Stronsdorf, wurde einstimmig zur neuen Obfrau gewählt. Ihr Stellvertreter ist der Bürgermeister aus Staatz, Daniel Fröschl.

„Müll und Mülltrennung sind wichtige Themen“, begründete Karin Gepperth ihre Entscheidung, sich als Obfrau zur Verfügung zu stellen. „Der Müll wird nicht weniger.“ Auch als Bürgermeisterin von Stronsdorf hat sie sich bereits intensiv mit diesem Thema beschäftigt und in ihrer Gemeinde viele Verbesserungen vorgenommen. Das war mit der Grund, sich nun auch diese Funktion zuzutrauen. Als neue Chefin plant sie nun, die Altstoffsammelstellen in den Verbandsgemeinden zu besuchen, um sich die unterschiedlichen Sammelstellen anzuschauen. „Es ist wichtig, das Übernahmepersonal darin zu bestärken, dass sie wichtige Arbeit leisten“, so Gepperth.

Ihr Stellvertreter Daniel Fröschl sicherte Gepperth volle Unterstützung zu: „Wir müssen die Sammelstellen für die Zukunft weiterentwickeln.“ Die Verbandsversammlung bedankte sich bei Alois Mareiner, der acht Jahre lang den GAUL geleitet hatte und bei seinem Stellvertreter Gottfried Leißer, der seit dem Rücktritt als Chef des Verbandes eingesprungen war.