„Die Plakate in Wolkersdorf erschlagen einen“, findet Daniela Gschwindl, Spitzenkandidatin der NEOS beim Runden Tisch, zu dem die Mistelbacher NÖN die Spitzenkandidaten der acht Wolkersdorfer Parteien zum „s’Obersdorfer“ nach Obersdorf eingeladen hatte. Diskutiert wurden der politische Stil, Prestigeprojekte, die Stadtfinanzen und was sich alle von der Wahl erwarten.

„Wir verfolgen einen anderen politischen Stil. Und bei sachpolitischen Fakten haben wir unterschiedliche Ansichten“Dominik Litzka (Team Wolkersdorf - die Volkspartei)

Bislang war der Wahlkampf in der Stadt, verglichen mit jenem vor vier Jahren, ruhig: „Das liegt daran, dass alle Kandidaten professionell sind. Es geht um die Zukunft Wolkersdorfs und nicht um persönliche Animositäten“, sagt Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP). „Ja, es ist ruhig, aber es schimmern immer wieder Unstimmigkeiten durch“, findet Dominik Litzka (Team Wolkersdorf - die Volkspartei).

Wo sehen beide die Unterschiede in den beiden Volksparteien? „Wir verfolgen einen anderen politischen Stil. Und bei sachpolitischen Fakten haben wir unterschiedliche Ansichten“, sagt Litzka. „Wenn drei aus unserem Team glauben, eine eigene Gruppe bilden zu müssen, ist das in Ordnung. Aber es gibt nur eine Volkspartei“, findet Steindl. Es gebe zwei Listen: jene der Bürgermeisterin und jene mit ihm an der Spitze, kontert Litzka.

Christian Schrefel: "Intensivwahlkampf startet erst"

Dass der Schlagabtausch noch ruhig verläuft, liegt für Christian Schrefel (WUI) daran, dass der Intensivwahlkampf erst starten wird. Gschwindl kritisiert die Materialschlacht. „Wir haben noch nicht mal angefangen, Plakate aufzustellen“, lacht Wolfgang Marzy von der FPÖ: „Da kommt noch was.“ Positiv sieht es Stefan Streicher (MIT:uns): „Das politische Interesse war noch nie so groß.“

Welche Schwerpunkte setzen die Fraktionen? Für leistbares Wohnen treten alle ein, Zentrumsbelebung finden auch noch alle gut. Beim Thema Finanzen dreht sich die Einigkeit rasch Richtung „Alle gegen die ÖVP“. „Keine Prestigeprojekte“, fordert Litzka eine Schuldenbremse. Christian Schrefel kritisiert, dass sich die Gemeindeschulden in der Amtszeit Steindls verdoppelt hätten.

Die Bürgermeisterin sieht das nicht so: „Laut Analyse des KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) bekommen wir nach Schulnoten für den Rechnungsabschluss 2018 eine 1,6 und für den mittelfristigen Finanzplan 2,3. Bei allem, was wir umgesetzt haben, ist das ein super Ergebnis.“

Streit um Veranstaltungssaal

Apropos Prestigeprojekt: Auslöser für die vorgezogenen Gemeinderatswahlen war der Streit um den Veranstaltungssaal: „Der ist kein Prestigeprojekt“, sagt Stefan Streicher: „Die Frage ist, wo wir ihn bauen: Dorthin, wo ihn die Leute nicht haben wollen oder dort, wo wir mit einem Parkhaus im Zentrum auch Synergien nutzen können.“

Auch Fritz Gepp sieht im geplanten Projekt eine Notwendigkeit, Albert Bors findet den Streit kurios: Denn die, die jetzt am lautesten über den Veranstaltungssaal streiten, stimmten einstimmig dem Grundsatzbeschluss dafür zu. „Das ist so, wie wenn meine Frau zu mir sagt, dass wir ein Auto brauchen und ich kaufe einen Porsche“, erklärte es Marzy plastisch: „Da wird sie auch nicht glücklich sein.“

„Das ist so, wie wenn meine Frau zu mir sagt, dass wir ein Auto brauchen und ich kaufe einen Porsche.“Wolfgang Marzy (FPÖ) über die Gemeindefinanzen

„Was sind Prestigeprojekte?“, fragte Steindl zurück: Wolkersdorf habe schon immer Geld in die Hand genommen und Projekte früh unterstützt oder angeschoben, damit sie erfolgreich werden: Das war bei den ersten Windrädern so, das war bei der Biomasse so: „So wollen wir das weiter machen.“

Vor der Wahl ist nach der Wahl: Wie wird sie ausgehen? Der Gemeinderat hat 29 Sitze. Lässt man die Kandidaten prophezeien, kommt man auf 27 Mandate. Wobei da kein Wahltipp der ÖVP enthalten ist, weil Steindl nicht schätzen wollte. Die NEOS rechnen mit drei Mandaten, MIT:uns will mit sechs Mandaten zweitstärkste Fraktion werden. „Team Wolkersdorf“ stellt den Bürgermeisteranspruch und hofft auf fünf bis acht Gemeinderatssitze, die Grünen hoffen auf fünf bis sechs Gemeinderäte.

Die FPÖ will auf zwei bis drei Sitze ausbauen. Bürgermeisterin Steindl schätzt nicht, geht aber von einer Mehrheit aus und dass sie Stadtchefin bleibt. Und Fritz Gepp? „Ich bin nicht der Hoffnung, dass wir stärkste Partei werden“, lacht er, rechnet aber mit dem Einzug in den Gemeinderat.