Schrattenberg: Franz Summerauer neuer Chef der Jagdhunde-Ausbildung

Vereinsobmann Otto Weichselbaum ging in seinem Bericht auch auf die neue Prüfungsordnung für Vorstehhunde als auch auf die Aus- und Weiterbildung von Leistungsrichter ein. So findet unter anderem am 24. März ein Leistungsrichterseminar im Schrattenberger Gasthaus Zesch statt.

Es folgten der Kassabericht des Kassiers, Bericht der Kassaprüfer, Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022, die Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2023 und die Neubestellung der Kassaprüfer 2023.

Nachdem der bisherige Obmann Otto Weichselbaum aus persönlichen Gründen die Funktion des Obmannes zurück legte, wurde durch die Generalversammlung Franz Summerauer zum neuen Obmann des Jagdhundeprüfungsvereines Mistelbach gewählt. Weichselbaum selbst bleibt im Vorstand und wird Kassier-Stellvertreter.

Der Vereinsvorstand:

Obmann: Franz Summerauer und Stellvertreter: Alfred Ertl

Schriftführer: Herbert Ullmann und Stellvertreter: Andreas Himmelbauer

Kassier: Ludwig Koch und Stellvertreter: Otto Weichselbaum

Bezirksjägermeister: Christian Oberenzer

