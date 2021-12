Listen sprengen Gemeinderat in Pillichsdorf

Dass es in der Gemeindepolitik nicht rund läuft, ist kein Geheimnis. Nun zog die Liste WIR der Volkspartei jedoch einen Schlussstrich: Nach dem Rückzug von Spitzenkandidat Rudolf Kaudela ging es Schlag auf Schlag, ein Gemeinderat nach dem anderen legte sein Mandat zurück. Es folgten die Unabhängige Initiative sowie „Mit Herz und Mut“, sodass von 19 Gemeinderäten nur noch zehn – jene der koalierenden SPÖ und der ÖVP – übrig blieben; zu wenig für einen handlungsfähigen Gemeinderat. Demnach wird nach 2019 im kommenden Jahr (voraussichtlich Mai) erneut gewählt.

WIR seien die Rücktritte nicht leicht gefallen, so Sprecher Rainer Wernhart: „Es ging uns nicht um einzelne Projekte. Wir wurden als Opposition vor vollendete Tatsachen gestellt. Demokratie wurde nicht gelebt.“ Er hofft, dass im neuen Gemeinderat ein Miteinander möglich ist, „auch wenn wir keine Rolle spielen sollten“, schließt er jedes Kalkül aus.

Für Bürgermeister Erich Trenker (SPÖ) sind die Neuwahlen vor allem eines: ein Hemmschuh. Wo doch gerade jetzt wichtige Projekte in der Pipeline gewesen wären. „Für mich gab es keine Vorzeichen, ich habe nicht mit den Rücktritten gerechnet“, gibt er zu. Und auch für ihn persönlich ändern sich durch den Urnengang alle Pläne: Im Frühjahr hätte es einen Wechsel an der Gemeindespitze geben sollen, ÖVP-Vizebürgermeister Franz Treipl hätte das Bürgermeisteramt übernehmen sollen. Angst vor einem Wahlverlust hat Trenker jedoch nicht: Er habe in den letzten drei Jahren gezeigt, was für Pillichsdorf möglich ist, wie beim Volksschulumbau oder der Finanzpolitik.

ÖVP-Vizebürgermeister Treipl war für die NÖN nicht zu erreichen. ÖVP-Landtagsabgeordneter Kurt Hackl kann die Beweggründe von WIR jedoch nachvollziehen: Er erinnert an die Bürgerbefragung im Jahr 2016, die sich klar gegen einen Wirtschaftspark, aber für den Erhalt des Naherholungsgebiets ausgesprochen hat. Nun sollte dort eine Biogasanlage entstehen, wie WIR Anfang Dezember aufzeigte. „Ich kann einen gewissen Unwillen also verstehen“, so Hackl.

Für ihn steht fest: Die ÖVP wird diesmal nur mit einer Liste bei den Wahlen antreten. Bemühungen, die beiden Lager in Pillichsdorf wieder zu vereinen, seien bisher gescheitert. „Wir werden im Jänner Gespräche führen“, kündigt Hackl an.