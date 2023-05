Großharras: Altbürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe

Am Areal des früheren Gemeindeamts soll die Baugenossenschaft WET Wohnungen errichten, ein Einspruch zum Baubescheid bremst allerdings das Projekt: Denn eine Anrainerin hatte urgiert, dass die Grundstücksgrenzen im Grundbuch so nicht stimmen: Denn die Mauer, auf der die Amtstafel hängt, gehört ihr und nicht, wie im Grundbuch verzeichnet, der Gemeinde.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte der amtierende Bürgermeister Rudolf Dötzl angemerkt, dass sein Vor-Vorgänger die Grundstücksgrenzen im Grundbuch nicht habe korrigieren lassen. „Das stand nie zur Diskussion“, sagt Windpassinger heute, „diese Frage hat sich überhaupt nicht gestellt, weil die Rahmenbedingungen andere waren.“ Denn damals war geplant, dass das Gemeindeamt am Standort bleibt, er habe für den Umbau das bestehende Gebäude bereits entkernen lassen. Sein Nachfolger kippte aber das Projekt: „Und seit drei Jahren ist nichts mehr passiert.“

Wäre das Gemeindeamt am Standort geblieben, dann hätte es auch keine Änderung bei der Mauer bzw. der Amtstafel gegeben, sagt Windpassinger, und das Problem hätte sich nicht gestellt. Die Gemeinde habe nie den Anspruch gestellt, dass ihr die Mauer gehöre. Man habe vereinbart, dass alles so bleibe, wie es bisher war.

Die Vorgeschichte

Da der Platz im alten Gemeindeamt zu knapp wurde und die baulichen Gegebenheiten nicht mehr dem Stand der Zeit entsprachen, entschied sich die Gemeinde unter Bürgermeister Josef Windpassinger, das Haus zu sanieren. Die Gemeinde übersiedelte in das Ausweichquartier nach Zwingendorf, das Gemeindeamt, in den auch die Raika eine Filiale hatte, wurde entkernt, ein neues Gemeindeamt wurde in den Hüllen des alten geplant. Der Gemeinderat stand kurz vor der Vergabe der Gewerke.

Mit der Gemeinderatswahl 2020 übergab Windpassinger Gemeinde und Projekt an seinen Nachfolger Josef Kindler, der als eine seiner ersten Aktionen das Gemeindeamt-Projekt kippte. Das Areal wurde für 60 Jahre an die Baugenossenschaft WET übergeben, die hier Wohnungen errichten wird. Nach zwei Jahren gab Kindler sein Amt als Bürgermeister wieder ab, Rudolf Dötzl wurde Gemeinde-Chef und belebte die Pläne eines neuen Gemeindeamtes wieder. Gebaut wird jetzt am Nachbargrundstück zum ehemaligen Gemeindeamt.

Ein erster Baubescheid für das WET-Projekt wurde von einer Anrainerin beeinsprucht, als der Bürgermeister als Baubehörde erster Instanz abwies, flatterte Post vom Rechtsanwalt der Anrainerin ins Haus: Darin berief sie sich auf einen Vertrag aus der Zeit des Baus des Gemeindeamts in den 1970er-Jahren. Damals wurde geregelt, dass die Gemeinde für die Sanierung der Mauer sorgt, wenn die Gemeinde einmal den Standort aufgibt. Dass die Grundgrenzen nicht mit dem Grundbuch übereinstimmen, war 2016 bei einer Vermessung festgestellt worden.

