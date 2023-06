Kreuttal: Müllgebühren steigen um 15 Prozent

Nachdem die Abrechnung des Abfallverbandes GAUM gekommen ist, wurden die Zahlen jetzt genau durchgerechnet: „Wir sind GAUM-weit die Gemeinde mit dem dritthöchsten Anfall von Sperrmüll“, weiß der Bürgermeister: 70 Kilo werden pro Bürger und Jahr im Sammelzentrum abgegeben. Teilweise auch Abfall, der durchaus über die Mülltonne entsorgt werden könnte. Außerdem hat keine Gemeinde im GAUM so opulente Öffnungszeiten im Sammelzentrum wie Kreuttal. Diskutiert wurde im Gemeinderat, ob nicht Mengenbeschränkungen bei der Abgabe von Sperrmüll, beispielsweise bei Hausräumungen, eingeführt werden sollen. „Wir können alles beschließen, was wir wollen. Aber dann müssen wir uns auch zum Sammelzentrum stellen und den Leuten erklären, warum wir das machen. Denn ich will nicht, dass unsere Gemeindemitarbeiter dort auf das unflätigste beschimpft werden“, gab Koller zu bedenken.

Damit sich der Abfallwirtschaftshaushalt wieder ausgeht, werden die Müllgebühren ab 1. Juli um 15 Prozent erhöht. Das bedeutet, dass künftig beispielsweise die 120 Liter-Restmülltonne 9,09 Euro, die 240 Liter Tonne 14,49 Euro pro Abfuhr kostet. Für die Jahresabrechnung sind die Summen mit 13 Abfuhren zu rechnen. Diese Anzahl kann von der Gemeinde nicht reduziert werden. Auch diese Option war geprüft worden. Warum die ungeglätteten Cent-Beträge? „Wir dürfen bei der Anhebung nicht runden“, sagt Koller.

„Mit diesen Gebühren sind wir ungefähr auf dem Niveau des nicht-GAUM-Mitgliedes Ulrichskirchen, aber immer noch günstiger als andere Gemeinden in der Region, betont Koller.

„Es kommt halt zu einem schlechten Zeitpunkt, weil derzeit eh alles andere auch teurer wird“, seufzte SPÖ-Fraktionschef Walter Dopler. Von der Notwendigkeit des Schrittes ist aber auch er überzeugt.

Die Erhöhung wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.