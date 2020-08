Mit 30. September endet in Stronsdorf eine 42-jährige Geschichte: Die Erste Bank schließt ihre Filiale im Ort.

„Die Erste Bank hat die Strategie, ihre Kompetenzen in Beratungszentren zu bündeln, wo alle Aufgaben bewerkstelligt werden können“, sagt Laas Erste Bank-Filialleiter Helmut Schwarz. Die Stronsdorfer Kunden werden künftig in Laa betreut. „Wir wollen unsere Kunden gut nach Laa herüberbegleiten“, sagt Schwarz.

Stronsdorf war schon jetzt die letzte Filiale der Erste Bank Laa und personell eine Herausforderung: Denn idealerweise muss eine derartige Filiale mit zwei Personen besetzt sein – da aber das Gesamtteam nicht gerade üppig wächst, war es nicht immer leicht, für die Bankstelle Personal abzustellen. Zudem muss auch für eine Kleinfiliale ein Sicherheitspaket geschnürt und finanziert werden, was die Rentabilität von Kleinfilialen nicht gerade erhöht.

Michael Pfabigan Nur Bankomat wird fehlen

„Im Raum Laa haben wir zudem viele Kunden, die Tschechisch sprechen. In Laa können wir garantieren, dass wir immer einen tschechischsprachigen Mitarbeiter vor Ort haben“, sagt Schwarz. In Laa gebe es alle Kompetenzen vom Wohnbauspezialisten bis hin zur Wertpapierberatung, alle Geräte stehen dort zur Verfügung - vom Bankomaten bis hin zum Münzrollgerät. Services, die in kleinen Filialen nicht möglich seien.

„Natürlich tut es uns weh, die Filiale zu schließen, aber die Coronakrise hat die Entwicklungen noch verstärkt“, sagt Schwarz. Zurück bleibt nicht einmal ein Bankomat: Denn auch für diesen sind die bewegten Umsätze zu gering.

„Realistisch gesehen waren wir in Stronsdorf mit zwei Banken in der Gemeinde wirklich gut versorgt“, sagt Bürgermeisterin Karin Gepperth: „Natürlich ist es für Erste Bank-Kunden eine große Umstellung. Aber ich glaube nicht, dass es für die Gemeinde selber negative Auswirkungen hat.“ Die Schließung der Filiale sei eben ein nächster Schritt in die digitale Zeit. „Trotzdem schwingt ein wenig Wehmut mit: Die Bankfiliale wurde 1978 von der Sparkasse Laa/Thaya gebaut und ist ja doch eine lieb gewonnene Institution geworden“, sagt Gepperth.

„Wir bleiben aber als Bank und Partner weiterhin in Stronsdorf präsent: Aus dem Beiratsbudget werden wir weiter Vereine und Institutionen unterstützen, wir werden weiter Veranstaltungen sponsern“, kündigt Schwarz an.