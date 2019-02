Am 20. Jänner feierte Richard Schober (ÖVP) sein zehnjähriges Jubiläum als Bürgermeister der größten Marktgemeinde des Weinvierteles. „Rückblickend eine schöne, spannende und interessante Zeit“ so der Bürgermeister im Interview.

„Dieses Jahrzehnt war geprägt von Erfahrungen, neuen Beziehungen, Schulungen, Erstellung von Verordnungen, Mitarbeit bei der Findung aber auch Durchsetzung von Projekten, Diskussionen und unzähligen Sitzungen, um nur Einiges zu nennen.“ Er musste da sein für die Bewältigung der Aufgaben der Gemeinde. Aber auch die Sorgen der Gemeindebürger und Lösungsversuche dafür waren ihm ernst. Freude, Glück, aber auch Sorgen und Kummer waren die Hauptparameter in seiner Tätigkeit.

„Die Aufgaben der Gemeindeverwaltung haben stark zugenommen, wir mussten daher auch die Zahl der Bediensteten erhöhen. Jetzt haben wir 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche für einen optimalen Ablauf der Gemeindeaufgaben sorgen“ so Schober.

Die Themenbereiche seiner kommunalen Arbeit begannen bei den jungen Gemeindebürgern mit der Schaffung von zwei Kleinkinderbetreuungen in Gaweinstal und Schrick sowie der Erweiterung der Kindergartengruppen von drei auf fünf in Gaweinstal. Zusätzlich kommt es jetzt in Schrick zum Neubau eines Kindergartens. Aber auch an die Senioren wurde gedacht. So konnte die Wohnungsbaugesellschaft Kamptal zum Neubau eines Wohnbaues für „Betreubares Wohnen“ gewonnen werden.

Der Rückbau einschließlich der Einbauerweiterungen und Modernisierung der Brünner Bundesstraße im Ortsgebiet nach der Eröffnung der Nordautobahn A 5 wurde abgeschlossen. Auch wurde versucht, die Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet zu verbessern. Der Nahversorger in Schrick konnte geschaffen, die Poststelle erhalten werden. Hier fungiert die Gemeinde als Postpartner und das Postamt hat jetzt auch an Samstagen im Gemeindeamt geöffnet.

„Der Hochwasserschutz in allen Katastralgemeinden konnte weiter verbessert werden. Für die Trinkwasserversorgung haben wir einen vierten Brunnen gebaut und die neue Ringleitung zwischen allen Brunnen führt nach Fertigstellung zu einer noch besseren Versorgung“, so Schober im Gespräch.

„Auszeichnungen als jugendfreundliche Gemeinde, Radfahrgemeinde, familienfreundliche Gemeinde, vereinsfreundliche Gemeinde, dass alles konnten wir in dieser Zeit erreichen.“

Verbesserung im Individualverkehr als Zukunftsziel

Für die Zukunft hat sich Schober auch die Verbesserung im Individualverkehr der Großgemeinde vorgenommen. „Ob öffentliches Verkehrsunternehmen, private Betreiber oder ein Verein, es wird an einem für die Gemeinde aber auch die Bürger leistbaren Konzept gearbeitet“ sind seine Wortezu diesem wichtigen Thema.

„Nie den Mut und die Freude verlieren, immer voran mit klaren Zielen, Fleiß und Ausdauer sowie Ruhe bewahren“, sagt Richard Schober: „ Das mache ich mit Freude“ und kündigt an, dass er auch in der nächsten Legislaturperiode wieder als Bürgermeister zur Verfügung stehen will. Die Wahl findet im Frühjahr 2020 statt.