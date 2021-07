„So, wie beim Gmoriladen wollen wir erreichen, dass die Leute für Dienstleistungen nirgends extra hinfahren müssen, sondern gleich vor Ort im Dorf erledigen können“, sagt Sabrina Seidl-Koch. Unter Obfrau Andrea Gepp gründete sich dazu der Verein „Arbeit im Dorf“, der genau dieses Motto in die Realität umsetzen will.

„Wir wollen jungen Familien die Möglichkeit geben, sich im eigenen Ort selbstständig zu machen oder dort ihren Beruf auszuüben“, sagt Obfrau-Stellvertreterin Seidl-Koch. Dazu mietete der Verein ein Haus in der Hauptstraße 11 an und baute es so um, dass dort jetzt drei Geschäftsräumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Fix drinnen ist schon Fußpflegerin und Kosmetikerin Janine Döltl und Friseurin Chidem Bahri. „Beide haben kleine Kinder und machen sich jetzt im Ort selbstständig“, will der Verein Familie und Beruf leichter vereinbar machen. Für den dritten Raum wird noch ein/e Jungunternehmer/in gesucht.

„Eine Änderungsschneiderei, eine Masseurin oder Nachhilfe wären toll“, findet Sabrina Seidl-Koch, theoretisch möglich wäre auch Platz für Homeoffice, wenn daheim kein Platz ist, dafür müssten aber erst die entsprechenden Möbel besorgt werden.

Die nächsten Ziele? Am 17. Juli wird das „Arbeit im Dorf“-Haus offiziell eröffnet, danach soll ein weiteres Haus saniert und zur Verfügung gestellt werden.

„Und vielleicht schaffen wir da auch einen Verschenkraum, wo man nicht mehr benötigte Dinge hinbringen kann, und wer's braucht, nimmt es wieder mit,“ sagt Seidl-Koch.