Nahversorger wird erweitert

„Bei uns kommt alles aus einem Umkreis von maximal 20 Kilometern. Das ist eine Strecke, die kann ich mit dem Rad fahren“, lacht Harry Berger, Obmann des Gmoabauernlodn in Niederkreuzstetten: Am Sonntag feierte dieser mit einem adventlichen Markt am Kirchenplatz den fünften Geburtstag.

Gegründet wurde der Selbstbedienungs-Nahversorger mit bäuerlichen Produkten als Leader-Projekt: „Dass es so ein Erfolg wird, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Berger. Und während der Corona-Lockdowns sei der Umsatz sogar fantastisch gewesen: „Da wurde vielen erst der Wert von regionalen Lebensmitteln bewusst“, meint Berger.

Insgesamt 43 Lieferanten beliefern derzeit den Gmoabauernlodn. „Angebote hätten wir von weit mehr, wir haben aber nicht den Platz“, ergänzt Bergers Stellvertreterin Monika Fandorfer. Die Kunden schätzen auch das Ambiente im Laden, sagt sie. „Und verantwortlich dafür sind die Deko-Girls rund um Flandorfer“, weiß Berger, was er an seinem engagierten Team hat.

Derzeit in Planung ist ein Zubau zum Gmoabauernlodn. Zeithorizont: In den nächsten drei Jahren, vorher müssten noch die Details zu Finanzierung und Bau geklärt werden, sagt Berger.

