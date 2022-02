12 von 13 Stimmen für Klaus Mantler

Die Gemeinde hat einen neuen Bürgermeister: Am 27. Jänner wurde der bisherige Vize Klaus Mantler mit 12 von 13 Stimmen - ein Stimmzettel war ungültig - von den Gemeinderäten zum Nachfolger von Leopold Rötzer gewählt. Der hatte mit 18. Jänner pensionsbedingt auf sein Bürgermeisteramt verzichtet und war aus dem Gemeinderat ausgeschieden.

Neuer Vizebürgermeister wurde Stefan Wittmann, der zuvor in den Gemeindevorstand gewählt wurden. Alle Wahlgänge hatten übrigens das gleiche Ergebnis: 12 von 13 Stimmen. Zusammen sind sie übrigens eines der jüngsten Bürgermeister-Vizebürgermeister-Teams im Bezirk: Mantler ist 41 Jahre, Wittmann 36. Jüngster Bürgermeister im Bezirk bleibt der Staatzer Daniel Fröschl (31).

Weg der Zusammenarbeit fortsetzen

„Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst und werde den Weg von Leopold Rötzer fortsetzen“, sagte Mantler in einer ersten Reaktion. Er wolle weiter Gemeinsames vor Trennendes stellen und gemeinsam mit allen im Gemeinderat für Niederleis arbeiten. „Es sind große Fußstapfen, in die du trittst“, attestierte SPÖ-Fraktions-Chef Manuel Lipp, der ebenso bekräftigte, den Weg der Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen: „Durch das Reden kommen die Leut‘ zusammen.“

„Da ich ja schon längere Zeit im Gemeinderat in diversen Funktionen tätig bin, konnte ich schon in die Arbeit des Bürgermeisters hineinschnuppern“, sagt der neugewählte Bürgermeister: „Ich durfte schon wichtige Institutionen und Partner kennenlernen und war auch schon in laufende Projekte eingebunden.“ Mantler war Ende Juni 2021 zum Vize gewählt worden.

Welche Schwerpunkte werden Niederleis in nächster Zeit besonders beschäftigten? „Infrastruktur, Kinderbetreuung, erneuerbare Energie und Klimawandel. Bei diesen Themen gibt es unzählige Möglichkeiten, verschiedenste Projekte gemeinsam mit der ganzen Ortsbevölkerung in Angriff zu nehmen und umzusetzen“, sagt Mantler.

Als neue Gemeinderätin wurde Sonja Hammer (ÖVP) angelobt, Franz Toifl wurde in den Prüfungsausschuss entsandt.

