Lesung: Auf der Flucht verloren die Schaffgottschs ihre Liebe nicht

So knapp nebeneinander liegen Leben und Tod. Und alles ist abhängig von Zufällen: Sängerin und Schauspielerin Elisabeth-Joe Harriet hatte den autobiografischen Roman „Die Liebenden sind alle von einer Nation“ von Hedwig Schaffgotsch entdeckt und daraus einen Text destilliert, der erzählerisch das Leben und die Flucht von Hedwig und ihrem Mann Franz Schaffgotsch vor dem Nazi-Regime mit Zitaten aus dem Buch mixt. Als männlichen Part konnte sie Benno Schollum gewinnen. Die Lesungsblöcke wechseln sich mit den passenden Musikstücken ab - und die sind ob ihrer Zeitkritik durchaus beklemmend. Am Piano begleitete die beiden Albert Sassmann.

Als Schauplatz für ihre literarisch-musikalische Reise in die Vergangenheit konnte Elisabeth-Joe Harriet Maria und Maximilian Schaffgotsch und ihr Schloss in Niederleis gewinnen, die den Festsaal für die Lesung aus dem Leben der entfernten Verwandten gerne öffneten. Das Schloss Niederleis ist seit 1928 im Besitz der Familie Schaffgottsch, in den vergangenen Jahren haben die Schlossherren aktiv und selbst bei der Sanierung des Hauses mitgeholfen: „Es gibt keinen Kronprinzen, der da mit Schaufel, Spitzhacke und Scheibtruhe mitgearbeitet hat“, lacht Maximilian Schaffgotsch.

Wie ging die Flucht von Hedwig und Franz Schaffgotsch zu Ende? Von einer Erholungsreise nach Italien kurz vor dem Anschluss Österreichs kehrten sie nicht wieder in die Heimat zurück, zogen von Italien nach Jugoslawien, wo Franz 1942 an Typhus starb. Hedwig überlebte dank einer falschen italienischen Identität: 1949 erschien ihre Geschichte in Buchform. Sie überlebte ihren Franz um 35 Jahre.

Schlossherren und Autorin konnten sich über einen ausverkauften Saal freuen, am 5. Mai 2024, um 15 Uhr, findet die literarisch-musikalische Reise nochmals statt.