Niederleis Der Volksschulgarten ist jetzt ein Platz zum Wohlfühlen und Austoben

Die Kinder der Nachmittagsbetreuung freuen sich über den fertig gestellten Garten in der Volksschule: Lukas Battisti, Maximilian Pelcz, Betreuerin Ernestine Borensky, Astrid Löschenbrand und Liam Folly. Foto: Gemeinde Niederleis

„Da tät ich am liebsten selbst wieder in die Schule gehen“, lacht ein Niederleiser: Nach intensiven Arbeiten in den vergangenen Wochen ist die Neugestaltung des Schulhofs in der Naturpark-Volksschule Niederleis jetzt abgeschlossen.

In den letzten Wochen wurde intensiv an dem Projekt gearbeitet. Die Einfriedungsmauern wurden mit tatkräftiger Unterstützung etlicher Mitglieder des Gemeinderats sowie des Elternvereins für die Verputzarbeiten vorbereitet. Anschließend wurde die neue Fassade der Mauer gemacht, die neuen Spielgeräte sowie die Bewässerungsanlage wurden installiert, der Fertigteilrasen wurde verlegt und die Sträucher und Hecken wurden neu gesetzt. „Der neue Schulgarten soll den Schülern fortan abwechslungsreiche Möglichkeiten für Bewegung und Spiel in den Schulpausen - aber auch für die Gestaltung des Unterrichts im Freien - bieten“, sagt Bürgermeister Klaus Mantler. Für die Kinder der Nachmittagsbetreuung im Rahmen des Schülertreffs wird der Garten ebenso seinen Nutzen voll entfalten können. Ein herzlicher Dank von Bürgermeister Klaus Mantler ergeht an alle freiwilligen Helfer, die sich im Rahmen dieses Projekts für die Kinder der Gemeinde Niederleis eingebracht haben.