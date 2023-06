Niederleis Franz Meisl übergibt ÖKB an Franz Hammer

Symbolische Übergabe der Obmanns-Armbinde beim ÖKB Niederleis: Franz Meisl geht nach 27 Jahren als Obmann, Franz Hammer übernimmt, Bürgermeister Klaus Mantler gratuliert. Foto: Michael Pfabigan

„Jetzt war es an der Zeit, den ÖKB in jüngere Hände zu legen“, sagt Franz Meisl und übergab nach 27 Jahre als Obmann am 16. Juni den Kameradschaftsbund (Ortsgruppe Niederleis) an Franz Hammer.